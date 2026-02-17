Lang azzera Napoli e si gode il riscatto: "Al Galatasaray sento l'amore di città, club e soprattutto allenatore"

Quel "soprattutto", pronunciato nel dopogara, sa di ulteriore messaggio ad Antonio Conte.

Noa Lang con la doppietta che ha certificato il tracollo della Juve ad Istanbul si è preso definitivamente il Galatasaray ad un mese e mezzo dal suo arrivo, gettandosi alle spalle i picchi verso il basso vissuti a Napoli e godendosi un riscatto che adesso sta prendendo forma anche sul palcoscenico della Champions.

L'ala olandese in Turchia è già diventato un beniamino, tra goal (quelli rifilati a Madama) e lampi che sotto al Vesuvio non si sono praticamente mai visti.