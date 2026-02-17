Goal.com
Noa Lang Galatasaray JuventusGetty Images
Claudio D'Amato

Lang azzera Napoli e si gode il riscatto: "Al Galatasaray sento l'amore di città, club e soprattutto allenatore"

La doppietta alla Juve sancisce la risalita di Noa Lang dopo la mezza stagione difficile vissuta al Napoli: "E non è stata nemmeno la mia miglior partita...".

Quel "soprattutto", pronunciato nel dopogara, sa di ulteriore messaggio ad Antonio Conte.

Noa Lang con la doppietta che ha certificato il tracollo della Juve ad Istanbul si è preso definitivamente il Galatasaray ad un mese e mezzo dal suo arrivo, gettandosi alle spalle i picchi verso il basso vissuti a Napoli e godendosi un riscatto che adesso sta prendendo forma anche sul palcoscenico della Champions.

L'ala olandese in Turchia è già diventato un beniamino, tra goal (quelli rifilati a Madama) e lampi che sotto al Vesuvio non si sono praticamente mai visti.

  • LA DOPPIETTA ALLA JUVE

    A Lang il Playoff d'andata ha regalato gioie enormi, condivise con Osimhen e soci nel 5-2 con cui il Gala - anche complice l'espulsione di Cabal - nella ripresa ha travolto la Signora ponendosi in netta posizione di favore nella corsa agli ottavi di finale.

    Il merito è anche dell'ex PSV, autore di due reti: la prima è valsa il provvisorio 2-2, con un tap-in a porta vuota reso realtà da una respinta corta di Di Gregorio.

    Il bis, Noa, l'ha invece regalato con un bel diagonale tutto potenza e precisione disegnato sul palo lontano della porta bianconera, dove il numero uno di Spalletti non è riuscito ad opporre i guantoni.

  • LO SCORE DI LANG DAL SUO ARRIVO AL GALATASARAY

    Il bilancio dell'impatto di Lang sulla Istanbul giallorossa, tra campionato ed Europa, parla di 4 presenze, della doppietta alla Juve e di un assist, ma a fornire valore al rendimento dell'oranje è in particolare la centralità che Okan Buruk gli ha subito garantito nel suo disegno tecnico-tattico, piazzandolo nel ruolo preferito dall'ex azzurro: quello di ala sinistra.

  • "QUI SENTO L'AMORE DI CITTÀ, CLUB E SOPRATTUTTO ALLENATORE"

    "Cosa non ha funzionato a Napoli? Preferisco parlare del Galatasaray - ha chiarito Lang a Sky al termine del match - Qui sento l'amore della gente, del club e soprattutto dell'allenatore. E non è stata nemmeno la mia miglior partita… Di solito non segno e faccio molti più dribbling". 

    La risalita è servita.

0