Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Landucci Milan ParmaGetty Images
Stefano Silvestri

Landucci dopo Milan-Parma: "Fallo su Maignan sul goal di Troilo? Queste cose le facciamo anche noi"

Il tecnico in seconda dei rossoneri ha parlato al posto di Allegri, squalificato: "Il goal di Troilo? Sono semi-blocchi che non vengono fischiati. L’arbitro ha deciso così, non dobbiamo trovare degli alibi".

Pubblicità

Marco Landucci ha guidato il Milan da bordocampo contro il Parma. E ha assistito alla sconfitta per 1-0 della formazione rossonera, che in pratica lascia campo libero all'Inter verso la conquista dello Scudetto.

Il secondo di Massimiliano Allegri ha sostituito il "titolare" a causa della squalifica di quest'ultimo, fermato per una giornata dopo quanto accaduto nel recupero infrasettimanale contro il Como. E poi si è presentato ai microfoni delle televisioni per dibattere i temi del match di San Siro.

Ecco dunque le parole di Landucci a DAZN dopo Milan-Parma.

  • MILAN SFORTUNATO?

    "Io non credo a fortuna e sfortuna. Abbiamo cercato di fare la partita, ma non ci è andata bene. Il Parma ha fatto una partita molto buona in fase difensiva. Gabbia si è fermato, Ruben ha preso questa botta… è stata una partita un po’ così. Bisogna resettare, siamo molto dispiaciuti, ma martedì riprendiamo e domenica andiamo a Cremona".

    • Pubblicità

  • L'EPISODIO DEL GOAL DI TROILO

    “Si parla sempre di VAR, di arbitri. Io sono di parte, per cui non mi sembra giusto commentare l’arbitro. L’arbitro ha deciso così, non dobbiamo trovare degli alibi. Non vogliamo commentare. Dobbiamo cercare di ripartire e pensare alla prossima partita.

    Il fallo su Maignan? Queste cose le facciamo anche noi, sono semi-blocchi che non vengono fischiati. Valenti è stato messo lì apposta per giocare la palla sul secondo palo. Questo è un momento in cui tutti fanno polemica, a volte esageriamo anche noi, sbagliamo. Non lo so se fosse fallo o no, accettiamo le decisioni dell’arbitro”.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • "CONTRO LE SQUADRE CHIUSE FACCIAMO FATICA"

    “Quando troviamo le squadre molto chiuse facciamo fatica. Ci aspettavamo questo atteggiamento del Parma, ma abbiamo fatto pochi inserimenti senza palla senza trovare nessuno dentro l’area. Facciamo fatica quando gli altri si chiudono in questo modo”.

  • SU LOFTUS-CHEEK

    “So che è andato all’ospedale, ma non ho notizie fresche. Dovrà fare degli accertamenti. Ha preso una discreta botta, non se l’aspettava”.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Parma Calcio 1913 crest
Parma Calcio 1913
PAR
Cagliari crest
Cagliari
CGL
Serie A
Cremonese crest
Cremonese
CRE
Milan crest
Milan
MIL
0