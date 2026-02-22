Landucci dopo Milan-Parma: "Fallo su Maignan sul goal di Troilo? Queste cose le facciamo anche noi"

"Io non credo a fortuna e sfortuna. Abbiamo cercato di fare la partita, ma non ci è andata bene. Il Parma ha fatto una partita molto buona in fase difensiva. Gabbia si è fermato, Ruben ha preso questa botta… è stata una partita un po’ così. Bisogna resettare, siamo molto dispiaciuti, ma martedì riprendiamo e domenica andiamo a Cremona".