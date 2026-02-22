Landucci dopo Milan-Parma: "Fallo su Maignan sul goal di Troilo? Queste cose le facciamo anche noi"

Marco Landucci ha guidato il Milan da bordocampo contro il Parma. E ha assistito alla sconfitta per 1-0 della formazione rossonera, che in pratica lascia campo libero all'Inter verso la conquista dello Scudetto.
Il secondo di Massimiliano Allegri ha sostituito il "titolare" a causa della squalifica di quest'ultimo, fermato per una giornata dopo quanto accaduto nel recupero infrasettimanale contro il Como. E poi si è presentato ai microfoni delle televisioni per dibattere i temi del match di San Siro.
Ecco dunque le parole di Landucci a DAZN dopo Milan-Parma.