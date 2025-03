Lamine Yamal: il più grande giovane calciatore che il mondo abbia mai visto

L'ala del Barcellona, nonostante la giovanissima età, può già essere paragonato a fenomeni del calcio come Lionel Messi e Pelé.

Lamine Yamal ha sempre ammirato Lionel Messi. La leggenda del Barcellona era, e rimane, il suo unico e solo idolo. "Non ne ho mai avuto un altro", ha ammesso Yamal a Tuttosport. "Una volta ho fatto una foto con lui. Ero sconosciuto".

Non era solo sconosciuto, però; era ancora solo un bambino, aveva addirittura poche settimane quando lui e sua madre parteciparono a un servizio fotografico del 2007 organizzato da SPORT per un calendario di beneficenza. Ma quell'immagine di un Messi ventenne che fa il bagno a un Yamal neonato ha già assunto uno status iconico. Il simbolismo è quasi troppo perfetto: è come se Messi stesse consacrando il suo erede, battezzando il prossimo messia del Barça.

Per quanto lusinghiero possa essere il paragone con il GOAT, l'umile Yamal è riluttante ad accettarlo. Il diciassettenne dice che "raggiungere il livello di Messi è impossibile", ma spera comunque di "essere come lui forse un giorno".

In realtà lo è già. Gioca nella stessa posizione e per la stessa squadra con cui Messi si è fatto un nome immortale e attualmente sta entusiasmando i tifosi di tutto il mondo con le sue abilità di dribbling devastanti e la sua meravigliosa collezione di cross.

Si può dire che ci sia solo una differenza significativa: Yamal è ancora più bravo di quanto fosse Messi alla stessa età. In effetti, il vincitore NXGN 2025 potrebbe essere l'adolescente più talentuoso che questo sport abbia mai visto...