La vittoria in FA Cup contro l'Arsenal non è bastata per fare nascere l'era di Amorim al Manchester United

La sfida di gennaio nel nord di Londra sembrava essere un punto di svolta per il tecnico portoghese, ma si è rivelata invece un'illusione

L'ultima volta che il Manchester United ha affrontato l'Arsenal è stato probabilmente il momento clou dell'era di Ruben Amorim. Appena una settimana dopo aver pareggiato ad Anfield contro il Liverpool, leader incontrastato della Premier League, e averlo quasi battuto, i Red Devils hanno affrontato la seconda migliore squadra del Paese negli ultimi tre anni e l'hanno eliminata dalla FA Cup ai calci di rigore.

È stata davvero una prestazione grintosa, giocando in inferiorità numerica per un'ora dopo l'espulsione di Diogo Dalot. È stata una giornata ricca di eventi: Alejandro Garnacho ha servito l'assisto per Bruno Fernandes pochi giorni dopo le voci su una sua possibile cessione, Altay Bayindir ha fatto alcune parate sbalorditive durante i 120 minuti dopo una precedente apparizione negativa contro il Tottenham, mentre Joshua Zirkzee ha segnato il rigore decisivo appena due settimane dopo essere stato espulso nel primo tempo all'Old Trafford tra gli applausi dei suoi stessi tifosi.

Il risultato fu salutato come la grande svolta per Amorim, la base di partenza su cui sarebbe stata costruita la rinascita della squadra sotto la guida del tecnico portoghese. Ma a tre mesi da quella sfida all'Emirates Stadium, mentre lo United si prepara a incontrare nuovamente l'Arsenal, la grande rinascita sotto Amorim deve ancora avvenire. Lo United è 14° in classifica nella Premier League, ma il divario tra loro e i primi quattro si è allargato a 14 punti, mentre ci sono nove punti con la metà superiore della classifica. Lo United è stato anche eliminato dalla FA Cup dal Fulham, sempre ai calci di rigore.

La loro unica possibilità di salvare la stagione è l'Europa League, ma le loro possibilità di vincere sembrano scarse dopo non essere riusciti a battere una Real Sociedad in difficoltà nella partita di andata degli ottavi di finale, al termine di una partita in cui erano stati la squadra migliore e che hanno dovuto difendere con le unghie e con i denti. Perché la squadra di Amorim non è riuscita a sfruttare lo slancio di quella memorabile vittoria sull'Arsenal?