La vittoria a San Siro e il precedente ai tempi di Capello: Parma sempre più amaro per il Milan

Quello che il Parma toglie, il Parma dà. Se nello scorso campionato i nerazzurri persero punti importanti al Tardini (2-2) nella volata Scudetto, in questa stagione i gialloblù hanno dato una mano importante all’Inter, fermando prima il Napoli (0-0 al Maradona) e in due occasioni il Milan (un pari e una vittoria). Risultati che hanno favorito la fuga dei nerazzurri.