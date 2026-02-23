Goal.com
Nino Caracciolo

La vittoria a San Siro e il precedente ai tempi di Capello: Parma sempre più amaro per il Milan

Il successo a San Siro ha interrotto la striscia di risultati utili del Milan fornendo un assist alla fuga in classifica dell’Inter: non è la prima volta che il Parma fa uno sgambetto ai rossoneri.

Una fuga vera e propria dai contorni sempre più nitidi. Al termine della ventiseiesima giornata di Serie A, la classifica segna Inter prima in classifica con 10 punti di vantaggio sul Milan secondo. 

Merito della squadra di Chivu che continua nella sua marcia inarrestabile, ma anche del nuovo passo falso del Milan che dopo il pareggio contro il Como ha perso a San Siro contro il Parma mettendo fine a una lunga striscia di risultati utili consecutivi.

Proprio il Parma è divenuta “un’alleata” inaspettata dei nerazzurri nella corsa Scudetto: l’ex squadra di Chivu, che già in precedenza aveva rallentato il Napoli, ha nuovamente interrotto il filotto di risultati utili del Milan, come già avvenuto nel periodo degli “Invincibili” di Capello.

  • IL PARMA INTERROMPE L’IMBATTIBILITÀ DEL MILAN

    La vittoria del Parma a San Siro, arrivata grazie alla rete di Troilo all’80’, ha spezzato la striscia di imbattibilità del Milan che durava da ben 24 partite in campionato. Prima del ko contro i gialloblù, la squadra di Allegri aveva perso l’ultima volta lo scorso 23 agosto contro la Cremonese, sempre a San Siro, nel match inaugurale del campionato.

  • IL PRECEDENTE CON IL MILAN DI CAPELLO

    Non è la prima volta nella storia che il Parma interrompe una striscia di risultati utili consecutivi del Milan. Nel 1992-1993, infatti, una rete del colombiano Asprilla su calcio di punizione mise fine all’imbattibilità dei rossoneri dopo ben 58 giornate di campionato senza sconfitte (record per il club). Era il Milan degli “Invincibili” di Fabio Capello, che a fine stagione conquistò lo scudetto.

  • PARMA SEMPRE PIÙ AMARO

    In questa stagione il Milan ha ottenuto solo un punto contro il Parma. All’andata i rossoneri erano andati in vantaggio di due goal, prima della rimonta della squadra di Cuesta per il 2-2 finale. A San Siro invece il Parma è riuscito a fare ancora meglio ottenendo i tre punti.

  • L’INTER RINGRAZIA

    Quello che il Parma toglie, il Parma dà. Se nello scorso campionato i nerazzurri persero punti importanti al Tardini (2-2) nella volata Scudetto, in questa stagione i gialloblù hanno dato una mano importante all’Inter, fermando prima il Napoli (0-0 al Maradona) e in due occasioni il Milan (un pari e una vittoria). Risultati che hanno favorito la fuga dei nerazzurri.

