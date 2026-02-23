La vittoria a San Siro e il precedente ai tempi di Capello: Parma sempre più amaro per il Milan

Una fuga vera e propria dai contorni sempre più nitidi. Al termine della ventiseiesima giornata di Serie A, la classifica segna Inter prima in classifica con 10 punti di vantaggio sul Milan secondo.
Merito della squadra di Chivu che continua nella sua marcia inarrestabile, ma anche del nuovo passo falso del Milan che dopo il pareggio contro il Como ha perso a San Siro contro il Parma mettendo fine a una lunga striscia di risultati utili consecutivi.
Proprio il Parma è divenuta “un’alleata” inaspettata dei nerazzurri nella corsa Scudetto: l’ex squadra di Chivu, che già in precedenza aveva rallentato il Napoli, ha nuovamente interrotto il filotto di risultati utili del Milan, come già avvenuto nel periodo degli “Invincibili” di Capello.