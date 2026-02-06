La verità sull'attaccante e il ruolo dei cambi: cosa manca alla Juventus per alzare il livello, ma Spalletti non ha colpe

Infine torniamo alla domanda con cui abbiamo aperto: si può giocare bene e perdere 3-0?

Di certo la prestazione offerta dalla Juventus a Bergamo non può essere considerata del tutto negativa, anzi. I bianconeri hanno mostrato ottime trame di gioco e messo in serissima difficoltà l'Atalanta che pure sta attraversando un buonissimo momento di forma.

La sensazione, ormai da qualche settimana, è che la strada intrapresa da Spalletti sia quella giusta. Semmai alla Juventus manca un pizzico di qualità nell'ultima giocata.

"In alcuni momenti la partita è lì per le statistiche, poi diventa vera e in quei momenti vanno fatte scelte importanti e prese decisioni lucide e veloci, noi le abbiamo prese tutte sbagliate e loro tutte giuste" ha sottolineato il tecnico a 'Mediaset'.

Per poi aggiungere in conferenza: "Noi bisogna far raccontare chi siamo da queste partite qui: è il carattere, la personalità, il livello lo dicono queste partite qui, che raccontano chi sei e che livello hai".

Già, che livello ha davvero questa Juventus?