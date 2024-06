La Ternana ha scelto Ignazio Abate: l'ex Milan si prepara a ripartire dalla Serie C

L'ex rossonero sta per allenare per la prima volta una prima squadra: pronto un contratto di due anni con gli umbri, appena retrocessi.

A pochi giorni dall'addio alla Primavera del Milan, Ignazio Abate sta per mettersi in gioco per la prima volta in una prima squadra: sarà lui, a meno di sorprese, il nuovo allenatore della Ternana.

L'ex terzino rossonero si prepara dunque ad allenare in Serie C: categoria che le Fere, che nella scorsa stagione sono state guidate da Cristiano Lucarelli e da Roberto Breda, dovranno giocoforza disputare dopo la dolorosa retrocessione della stagione appena conclusa.

Niente Serie B niente Reggiana, altro club che avrebbe potuto rappresentare il primo passo in panchina tra i grandi per Abate: la nuova realtà si chiama terza serie.