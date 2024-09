La Svizzera in superiorità numerica crolla in casa: pesante sconfitta contro la Spagna

Con l’uomo in più dal 20’ (ma già sotto di due reti), la Svizzera crolla 4-1 in casa contro la Spagna: si complica il cammino in Nations League.

Un’altra notte da dimenticare per la Svizzera in questa edizione di Nations League. Dopo il ko all’esordio nella competizione contro la Danimarca, la formazione allenata dal ct Yakin crolla pesantemente in casa contro la Spagna. Avversario di prestigio sicuramente, ma a preoccupare e far riflettere è la fragilità della nazionale svizzera che nonostante la superiorità numerica dal 20’ del primo tempo (con la Spagna già avanti di due goal) non riesce a rientrare nel match e perde per 4-1. Una sconfitta che fa male e che complica il cammino della Svizzera nel gruppo 4 di Nations League, dove sono presenti anche Serbia e Danimarca. L'articolo prosegue qui sotto