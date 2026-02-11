La stella dell'Everton Jack Grealish condannata a pagare una salata multa dopo che la sua Lamborghini da 210.000 sterline ha superato un semaforo rosso

Il tribunale ha ascoltato dettagli specifici riguardanti la notte dell'incidente, avvenuto poche ore prima che Grealish scendesse in campo in una partita di Premier League di alto profilo. Kevin Scott, responsabile dell'unità per la sicurezza stradale della polizia del Merseyside, ha fornito una testimonianza in cui ha dichiarato che la Lamborghini azzurra del valore di 210.000 sterline è stata avvistata in Leeds Street e Vauxhall Road, alla periferia del centro di Liverpool.

"Alle 23:36 del 12 settembre 2025, un'auto Lamborghini... stava percorrendo Leeds Street/Vauxhall Road, Liverpool, Merseyside, quando ha superato il semaforo 1,4 secondi dopo che era diventato rosso", ha dichiarato Scott nella sua testimonianza scritta.

L'infrazione è avvenuta alla vigilia della partita casalinga dell'Everton contro l'Aston Villa, l'ex club di Grealish. Il centrocampista ha giocato quella partita il giorno successivo, che si è conclusa con un pareggio a reti inviolate (0-0). A seguito dell'incidente, la polizia ha inviato un avviso di procedimento penale a un indirizzo di Manchester, chiedendo al proprietario registrato di identificare il conducente. Non avendo ricevuto alcuna risposta, a novembre è stata inviata una seconda lettera a una proprietà del valore di 5,6 milioni di sterline nel Cheshire. Grealish non ha ottemperato a queste richieste, il che ha portato al procedimento penale.