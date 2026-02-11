Getty Images Sport
La stella dell'Everton Jack Grealish condannata a pagare una salata multa dopo che la sua Lamborghini da 210.000 sterline ha superato un semaforo rosso
Grealish condannato per non aver identificato il conducente
Grealish ha ricevuto una multa salata e punti di penalità sulla patente di guida a seguito di un'infrazione stradale commessa con la sua supercar di lusso. Il trentenne, attualmente in prestito dal Manchester City al Goodison Park, è stato perseguito dalla polizia del Merseyside dopo che la sua Lamborghini è stata ripresa dalle telecamere mentre commetteva un'infrazione stradale alla fine dello scorso anno.
Il caso è stato discusso la scorsa settimana presso il tribunale di Liverpool in una "procedura di giustizia singola" a porte chiuse, un metodo utilizzato per trattare reati minori senza che l'imputato debba essere presente in aula. Grealish è stato giudicato colpevole non per l'infrazione stradale in sé, ma per non aver fornito le informazioni relative all'identificazione del conducente quando richiesto dalle autorità.
Il magistrato Paul Farquhar ha inflitto sei punti di penalità sulla patente di guida del calciatore della nazionale inglese. Oltre ai punti, Grealish è stato condannato a una sanzione pecuniaria pari a 1.044 sterline. Tale somma comprendeva una multa di 660 sterline, 120 sterline di spese processuali e 264 sterline di sovrattassa a favore della vittima. L'accusa originaria di aver superato il semaforo rosso è stata ritirata dalla polizia dopo che è stata confermata la condanna per mancata identificazione del conducente.
L'incidente è avvenuto la notte prima della partita contro l'Aston Villa.
Il tribunale ha ascoltato dettagli specifici riguardanti la notte dell'incidente, avvenuto poche ore prima che Grealish scendesse in campo in una partita di Premier League di alto profilo. Kevin Scott, responsabile dell'unità per la sicurezza stradale della polizia del Merseyside, ha fornito una testimonianza in cui ha dichiarato che la Lamborghini azzurra del valore di 210.000 sterline è stata avvistata in Leeds Street e Vauxhall Road, alla periferia del centro di Liverpool.
"Alle 23:36 del 12 settembre 2025, un'auto Lamborghini... stava percorrendo Leeds Street/Vauxhall Road, Liverpool, Merseyside, quando ha superato il semaforo 1,4 secondi dopo che era diventato rosso", ha dichiarato Scott nella sua testimonianza scritta.
L'infrazione è avvenuta alla vigilia della partita casalinga dell'Everton contro l'Aston Villa, l'ex club di Grealish. Il centrocampista ha giocato quella partita il giorno successivo, che si è conclusa con un pareggio a reti inviolate (0-0). A seguito dell'incidente, la polizia ha inviato un avviso di procedimento penale a un indirizzo di Manchester, chiedendo al proprietario registrato di identificare il conducente. Non avendo ricevuto alcuna risposta, a novembre è stata inviata una seconda lettera a una proprietà del valore di 5,6 milioni di sterline nel Cheshire. Grealish non ha ottemperato a queste richieste, il che ha portato al procedimento penale.
Stagione finita per la stella in prestito
Il grattacapo legale corona una settimana infelice per il centrocampista offensivo, che lunedì ha confermato che la sua stagione 2025-26 è giunta prematuramente al termine. Grealish è stato sottoposto a un intervento chirurgico per riparare una frattura da stress al piede, un infortunio che lo terrà fuori dal campo per il resto del suo periodo di prestito con i Toffees.
Da un letto d'ospedale, Grealish ha condiviso su Instagram un aggiornamento cupo con i suoi milioni di follower. "Non volevo che la stagione finisse così, ma il calcio è così, sono distrutto", ha scritto, accompagnando la didascalia con una foto di se stesso mentre si riprende dopo l'operazione.
L'infortunio è un duro colpo per l'Everton, che sperava che la creatività del giocatore da 100 milioni di sterline avrebbe aiutato la squadra a evitare il pericolo negli ultimi mesi della stagione. Grealish dovrà invece affrontare un lungo periodo di riabilitazione mentre si prepara a tornare al Manchester City, sua squadra di appartenenza, in estate.
Trasferimento da record e futuro incerto
Grealish rimane il calciatore britannico più costoso della storia dopo il suo trasferimento da 100 milioni di sterline dall'Aston Villa all'Etihad Stadium nel 2021. Tuttavia, la sua esperienza nel Merseyside è stata altalenante e quest'ultima distrazione fuori dal campo si aggiunge a un periodo turbolento della sua carriera.
Sebbene la multa di 1.044 sterline rappresenti una frazione dello stipendio settimanale della star, l'accumulo di sei punti di penalità è una sanzione significativa. Grealish è stato uno dei 2.101 imputati processati per reati simili la scorsa settimana, a dimostrazione della repressione della sicurezza stradale nella regione.
Mentre inizia il suo recupero dopo l'intervento chirurgico, l'attenzione si concentrerà sul suo futuro a livello di club. Con il suo prestito all'Everton ormai effettivamente concluso e le domande che rimangono sul suo ruolo a lungo termine al Manchester City, il trentenne affronta un'estate cruciale una volta recuperata la piena forma fisica. Per ora, tuttavia, deve fare i conti con le conseguenze di una notte costosa sulle strade di Liverpool.
