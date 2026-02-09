"La stanchezza è nella testa" - Erling Haaland rifiuta di attribuire la colpa delle difficoltà sotto porta alla stanchezza, mentre l'attaccante del Manchester City delinea le aree da migliorare.

Haaland ha rilasciato una recensione feroce sulla sua forma recente, insistendo sul fatto che non ha "alcuna scusa" per la sua mancanza di incisività sotto porta dall'inizio dell'anno. Nonostante sia stato l'eroe della vittoria del City sul Liverpool ad Anfield, la superstar norvegese ha respinto le ipotesi secondo cui il fitto calendario sarebbe la causa del suo periodo di magra, che lo ha visto non segnare in otto partite consecutive di Premier League.

Il numero nove del City è stato il catalizzatore della straordinaria rimonta nel Merseyside questo fine settimana. Con la squadra di Pep Guardiola in svantaggio nel finale, Haaland si è trasformato in assist-man, servendo a Bernardo Silva il gol del pareggio, prima di mantenere i nervi saldi e trasformare un rigore nei minuti di recupero.

Tuttavia, l'euforia per il risultato non ha impedito a Haaland di rendersi conto del calo delle sue prestazioni. Anche se il suo bottino di gol rimane eccellente, il suo contributo complessivo durante gennaio e all'inizio di febbraio è stato oggetto di critiche. Dopo la partita, il 25enne si è mostrato visibilmente autocritico, riconoscendo che il suo rendimento è sceso al di sotto degli standard altissimi che si era prefissato al suo arrivo in Inghilterra.

"Non ho segnato abbastanza gol dall'inizio dell'anno, si può dire, e so che devo migliorare", ha detto Haaland ai giornalisti. "So che devo essere più incisivo, migliorare in tutto questo ed è qualcosa su cui devo lavorare. Devo andare avanti perché è quello che tutti meritano e si aspettano".