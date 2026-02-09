Getty Images Sport
"La stanchezza è nella testa" - Erling Haaland rifiuta di attribuire la colpa delle difficoltà sotto porta alla stanchezza, mentre l'attaccante del Manchester City delinea le aree da migliorare.
Haaland esige di più da sé stesso dopo l'impresa eroica ad Anfield
Haaland ha rilasciato una recensione feroce sulla sua forma recente, insistendo sul fatto che non ha "alcuna scusa" per la sua mancanza di incisività sotto porta dall'inizio dell'anno. Nonostante sia stato l'eroe della vittoria del City sul Liverpool ad Anfield, la superstar norvegese ha respinto le ipotesi secondo cui il fitto calendario sarebbe la causa del suo periodo di magra, che lo ha visto non segnare in otto partite consecutive di Premier League.
Il numero nove del City è stato il catalizzatore della straordinaria rimonta nel Merseyside questo fine settimana. Con la squadra di Pep Guardiola in svantaggio nel finale, Haaland si è trasformato in assist-man, servendo a Bernardo Silva il gol del pareggio, prima di mantenere i nervi saldi e trasformare un rigore nei minuti di recupero.
Tuttavia, l'euforia per il risultato non ha impedito a Haaland di rendersi conto del calo delle sue prestazioni. Anche se il suo bottino di gol rimane eccellente, il suo contributo complessivo durante gennaio e all'inizio di febbraio è stato oggetto di critiche. Dopo la partita, il 25enne si è mostrato visibilmente autocritico, riconoscendo che il suo rendimento è sceso al di sotto degli standard altissimi che si era prefissato al suo arrivo in Inghilterra.
"Non ho segnato abbastanza gol dall'inizio dell'anno, si può dire, e so che devo migliorare", ha detto Haaland ai giornalisti. "So che devo essere più incisivo, migliorare in tutto questo ed è qualcosa su cui devo lavorare. Devo andare avanti perché è quello che tutti meritano e si aspettano".
"La stanchezza è nella testa" - Nessuna scusa per il calo degli standard
Il recente calo di rendimento del City ha coinciso con un calendario impegnativo e l'assenza del fondamentale compagno di reparto Omar Marmoush, impegnato con l'Egitto nella Coppa d'Africa. La mancanza di alternative ha comportato un pesante carico fisico per Haaland, portando molti esperti a suggerire che l'attaccante soffra di burnout.
Haaland, tuttavia, non ha tempo per queste speculazioni. Quando gli è stata offerta la possibilità di attribuire la colpa delle sue prestazioni deludenti alla stanchezza, ha respinto con fermezza questa ipotesi.
"Non voglio parlare del perché non ho giocato bene. Non credo ci siano scuse", ha affermato. "La stanchezza è soprattutto nella testa. Sono tante partite. Guardate il calendario, non è facile, e per me l'importante è rimanere in forma, non infortunarmi. Questa è la cosa più importante. E cercare di essere pronto ad aiutare la squadra".
L'attaccante del City è ancora in testa alla classifica dei marcatori nonostante il "periodo di magra"
Il fatto che Haaland rimanga il bomber più letale della Premier League anche in un momento di "crisi" di fiducia la dice lunga sulla sua qualità. Il rigore segnato ad Anfield lo ha portato a quota 21 gol in campionato nella stagione 2025-26, mantenendolo a quattro lunghezze dal sensazionale Igor Thiago del Brentford nella corsa alla Scarpa d'Oro.
Il rigore contro il Liverpool è stato un sollievo gradito, che ha rotto una diga psicologica, ma resta il fatto che i gol in campo aperto sono stati insolitamente difficili da realizzare.
Cosa riserva il futuro al Manchester City e a Haaland?
La vittoria a Liverpool sembra essere un potenziale punto di svolta nella stagione. Dopo essere sembrati ormai fuori dalla corsa, gli uomini di Guardiola sono ora a sei punti dall'Arsenal. Per Haaland, l'obiettivo è ora unico: trasformare questa prestazione "decisiva" in una serie di risultati positivi.
Il City affronterà un calendario fitto di impegni a febbraio, con la partita contro il Fulham mercoledì e quella di FA Cup contro il Salford nel fine settimana. Seguiranno le partite contro Newcastle e Leeds per chiudere il mese. Se Haaland riuscirà davvero a scacciare la "stanchezza" dalla sua testa e a ritrovare la sua lucidità, la corsa del City verso i trofei su più fronti sarà più viva che mai. Il resto del campionato è avvisato: il gigante addormentato si è svegliato e non cerca scuse.
