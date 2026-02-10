La Spagna subisce un duro colpo in vista dei Mondiali: l'attaccante autore di 20 gol si rompe il legamento crociato anteriore

Aghehowa è stato costretto a lasciare il campo all'intervallo nella partita al vertice della classifica contro lo Sporting CP nella Liga Portugal lunedì sera, una partita che si è conclusa con un pareggio per 1-1. Il Porto ha dichiarato il giorno successivo che il centravanti ha subito una distorsione al ginocchio e una lesione al legamento crociato anteriore, mentre secondo alcune fonti avrebbe subito una rottura del legamento, il che significa che dovrà stare fuori dal campo per un lungo periodo.