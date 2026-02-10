Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Spain v Türkiye - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Krishan Davis

La Spagna subisce un duro colpo in vista dei Mondiali: l'attaccante autore di 20 gol si rompe il legamento crociato anteriore

I preparativi della Spagna per i prossimi Mondiali del 2026 hanno subito un duro colpo a seguito del grave infortunio dell'attaccante Samu Aghehowa. La stella del Porto ha già segnato 20 gol in tutte le competizioni in questa stagione e sembrava una scommessa sicura per essere inclusa nella rosa di Luis de la Fuente per il torneo estivo. Tuttavia, una temuta lesione al legamento crociato anteriore ha messo fine alle sue speranze.

Pubblicità

  • Colpo devastante per Aghehowa

    Aghehowa è stato costretto a lasciare il campo all'intervallo nella partita al vertice della classifica contro lo Sporting CP nella Liga Portugal lunedì sera, una partita che si è conclusa con un pareggio per 1-1. Il Porto ha dichiarato il giorno successivo che il centravanti ha subito una distorsione al ginocchio e una lesione al legamento crociato anteriore, mentre secondo alcune fonti avrebbe subito una rottura del legamento, il che significa che dovrà stare fuori dal campo per un lungo periodo.

    • Pubblicità
  • FBL-WC-CLUB-2025-MATCH36-PORTO-AHLYAFP

    Porto affronta l'infortunio

    Il comunicato del Porto recita: "Samu, sostituito all'intervallo nella partita contro lo Sporting (1-1), ha riportato una distorsione al ginocchio destro con lesione del legamento crociato anteriore. Il calciatore della nazionale spagnola sarà sottoposto a ulteriori accertamenti dal reparto medico dell'FC Porto nei prossimi giorni".

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • Il sogno mondiale di Samu va in frantumi

    Sebbene ci sia una minima possibilità che Samu possa recuperare prima dell'inizio dei Mondiali l'11 giugno, è molto più probabile che debba affrontare un lungo periodo di circa un anno di inattività, il che ovviamente lo escluderebbe dai piani della Spagna per il torneo estivo. Il 21enne ha segnato 47 gol in 77 presenze con il Porto e, pur non essendo un titolare fisso, sarebbe stato una risorsa utile per la Roja in Nord America.

  • Spain v Türkiye - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    La Spagna costretta a elaborare piani alternativi

    I campioni d'Europa dovranno ora trovare una soluzione alternativa per il ruolo di attaccante di riserva. Mikel Oyarzabal della Real Sociedad è stato il loro numero 9 titolare durante le qualificazioni ai Mondiali e la campagna della Nations League 2025. De la Fuente non ha molte altre opzioni in forma, con il veterano Alvaro Morata, Borja Iglesias del Celta Vigo e Jorge de Frutos del Rayo Vallecanos a sua disposizione.

    Tradotto automaticamente da GOAL-e

  • Pubblicità
    Pubblicità
Primeira Liga
Nacional crest
Nacional
NAC
FC Porto crest
FC Porto
POR
0