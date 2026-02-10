Getty Images Sport
La Spagna subisce un duro colpo in vista dei Mondiali: l'attaccante autore di 20 gol si rompe il legamento crociato anteriore
Pubblicità
Colpo devastante per Aghehowa
Aghehowa è stato costretto a lasciare il campo all'intervallo nella partita al vertice della classifica contro lo Sporting CP nella Liga Portugal lunedì sera, una partita che si è conclusa con un pareggio per 1-1. Il Porto ha dichiarato il giorno successivo che il centravanti ha subito una distorsione al ginocchio e una lesione al legamento crociato anteriore, mentre secondo alcune fonti avrebbe subito una rottura del legamento, il che significa che dovrà stare fuori dal campo per un lungo periodo.
- AFP
Porto affronta l'infortunio
Il comunicato del Porto recita: "Samu, sostituito all'intervallo nella partita contro lo Sporting (1-1), ha riportato una distorsione al ginocchio destro con lesione del legamento crociato anteriore. Il calciatore della nazionale spagnola sarà sottoposto a ulteriori accertamenti dal reparto medico dell'FC Porto nei prossimi giorni".
- PubblicitàPubblicità
Il sogno mondiale di Samu va in frantumi
Sebbene ci sia una minima possibilità che Samu possa recuperare prima dell'inizio dei Mondiali l'11 giugno, è molto più probabile che debba affrontare un lungo periodo di circa un anno di inattività, il che ovviamente lo escluderebbe dai piani della Spagna per il torneo estivo. Il 21enne ha segnato 47 gol in 77 presenze con il Porto e, pur non essendo un titolare fisso, sarebbe stato una risorsa utile per la Roja in Nord America.
- Getty Images Sport
La Spagna costretta a elaborare piani alternativi
I campioni d'Europa dovranno ora trovare una soluzione alternativa per il ruolo di attaccante di riserva. Mikel Oyarzabal della Real Sociedad è stato il loro numero 9 titolare durante le qualificazioni ai Mondiali e la campagna della Nations League 2025. De la Fuente non ha molte altre opzioni in forma, con il veterano Alvaro Morata, Borja Iglesias del Celta Vigo e Jorge de Frutos del Rayo Vallecanos a sua disposizione.
Tradotto automaticamente da GOAL-e
- PubblicitàPubblicità
Pubblicità