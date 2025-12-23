Pubblicità
Lionel Messi Inter Miami 2025Getty
Chris Burton

La sorella di Messi gravemente ferita in un incidente stradale: doveva sposarsi con un membro dello staff dell'Inter Miami

Maria Sol, sorella del fuoriclasse del Barcellona, è fuori pericolo ma ha riportato fratture e ustioni dopo essere andata a sbattere contro un muro. Si sarebbe dovuta sposare il 3 gennaio.

Maria Sol, la sorella di Lionel Messi, sarebbe rimasta ferita in un incidente stradale. 

La donna, 32 anni, sarebbe fortunatamente fuori pericolo e avrebbe già iniziato il proprio percorso di guarigione, ma ha riportato fratture ossee e ustioni. 

Maria Sol avrebbe dovuto sposarsi con un membro dello staff tecnico dell'Inter Miami all'inizio del nuovo anno, ma le nozze previste per gennaio sono state rinviate a data da destinarsi.

  • L'INCIDENTE STRADALE

    Il Sun ha riportato una notizia diffusa in Argentina, paese natale di Messi. Il giornalista televisivo e presentatore Angel De Brito ha affermato di essere stato in contatto con la madre di Messi, che ha fornito un aggiornamento sulle condizioni della figlia.

    La notizia è che Maria Sol, mentre stava guidando a Miami, avrebbe perso il controllo del suo veicolo andando a sbattere contro un muro. La donna ha riportato fratture alla colonna vertebrale e ustioni, che hanno richiesto cure mediche immediate.

  • COME STA LA SORELLA DI MESSI

    "La sorella di Messi sta bene, è fuori pericolo - ha detto De Brito al programma televisivo americano LAM, leggendo alcuni messaggi dal proprio cellulare - ma stavo verificando la situazione con la famiglia perché si sarebbe dovuta sposare a Rosario, in Argentina, il 3 gennaio e ora dovrà rimandare il matrimonio. Ha riportato ustioni, molto difficili da curare, oltre a una lussazione vertebrale. Ha già iniziato la riabilitazione a Rosario".

    "Ho chiesto a sua madre Celia Cuccittini - ha proseguito De Brito - perché ho ricevuto alcune informazioni e lei mi ha detto che sono vere, ma che Maria Sol sta bene. Ha due vertebre fratturate, un tallone e un polso fratturati. Il matrimonio sarà rimandato. Celia mi ha detto che è svenuta e ha sbattuto contro un muro".

    Le notizie sull'incidente di Maria Sol rimangono contrastanti: inizialmente si diceva che fosse uscita di strada mentre guidava un pick-up, ma secondo gli ultimi aggiornamenti provenienti dalla sua famiglia le ustioni sarebbero state causate da una caduta da una moto. Nessuna delle due versioni è stata ancora confermata o smentita.

  • MATRIMONIO POSTICIPATO

    Maria Sol sta per sposarsi con Julian "Tuli" Arellano, membro dello staff tecnico della formazione Under 19 dell'Inter Miami. Il matrimonio era previsto per il 3 gennaio a Rosario.

    Messi ha sposato la sua fidanzata d'infanzia Antonela Roccuzzo nella loro città natale il 30 giugno 2017. L'otto volte vincitore del Pallone d'Oro e sua moglie, insieme ai loro tre figli, avrebbero dovuto partecipare alla cerimonia di Maria Sol.

    La sorella di Leo ha conosciuto Julian quando entrambi erano giovani, proprio come Messi e Antonela, essendo cresciuti nello stesso quartiere. Maria Sol è una stilista e imprenditrice che è riuscita a tenersi lontana dai riflettori durante tutta la carriera del fratello. Ha vissuto in Spagna prima di tornare in Argentina per lavorare a progetti professionali.

  • Inter Miami CF v Vancouver Whitecaps FC - Audi 2025 MLS Cup FinalGetty Images Sport

    LA STAGIONE VINCENTE DI MESSI

    Messi potrà stare al fianco di Maria Sol durante tutto il percorso di recupero, dopo aver concluso la stagione negli Stati Uniti. L'ex leggenda del Barcellona ha portato l'Inter Miami alla storica vittoria della MLS Cup nel 2025.

    L'argentino si è anche aggiudicato la Scarpa d'Oro, diventando il primo giocatore a vincere due volte consecutive il titolo di MVP nella MLS. E ora tornerà per la prossima stagione dopo aver firmato un nuovo contratto triennale fino al 2028.

