La sorella di Messi gravemente ferita in un incidente stradale: doveva sposarsi con un membro dello staff dell'Inter Miami

"La sorella di Messi sta bene, è fuori pericolo - ha detto De Brito al programma televisivo americano LAM, leggendo alcuni messaggi dal proprio cellulare - ma stavo verificando la situazione con la famiglia perché si sarebbe dovuta sposare a Rosario, in Argentina, il 3 gennaio e ora dovrà rimandare il matrimonio. Ha riportato ustioni, molto difficili da curare, oltre a una lussazione vertebrale. Ha già iniziato la riabilitazione a Rosario".

"Ho chiesto a sua madre Celia Cuccittini - ha proseguito De Brito - perché ho ricevuto alcune informazioni e lei mi ha detto che sono vere, ma che Maria Sol sta bene. Ha due vertebre fratturate, un tallone e un polso fratturati. Il matrimonio sarà rimandato. Celia mi ha detto che è svenuta e ha sbattuto contro un muro".

Le notizie sull'incidente di Maria Sol rimangono contrastanti: inizialmente si diceva che fosse uscita di strada mentre guidava un pick-up, ma secondo gli ultimi aggiornamenti provenienti dalla sua famiglia le ustioni sarebbero state causate da una caduta da una moto. Nessuna delle due versioni è stata ancora confermata o smentita.