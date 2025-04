La sliding door di Calhanoglu: poteva essere del Bayern, ora vuole eliminarlo con l'Inter

La scorsa estate i bavaresi hanno provato a strappare all'Inter il metronomo turco, senza riuscirci: "Sono rimasto per i tifosi".

Questa sera all'Allianz Arena, al netto del fatto che un quarto di finale di Champions League lo è sempre, sarà una notte speciale per più di qualcuno. Per gli ex Yann Sommer e Benjamin Pavard, intanto. Ma anche per Hakan Calhanoglu, che ex non è.

O meglio: il regista dell'Inter è un ex della Bundesliga, dove ha militato con Amburgo e Bayer Leverkusen. Non del Bayern, che non è mai riuscito a mettergli le mani addosso. Anche se ci ha provato, altroché.

Storia recente, storia della scorsa estate. Storia che sarebbe potuta terminare con un finale diverso rispetto a questo. Con uno scenario che fa specie: Calhanoglu in campo in un quarto di Champions con la maglia dei bavaresi e non dei nerazzurri.