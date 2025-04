Il Bayern-Inter speciale di Sommer e Pavard, è la loro prima volta da ex: come sono andati in Baviera

I due hanno vinto in Germania prima di trasferirsi a Milano nell'estate del 2023. E il francese ha pure deciso un Mondiale per Club.

Tu chiamale, se vuoi emozioni. E questa sera Yann Sommer e Benjamin Pavard di emozioni ne vivranno parecchie. Non solo perché un quarto di Champions League è sempre un quarto di Champions League, ma anche e soprattutto per il valore sentimentale del loro Bayern-Inter.

Sommer e Pavard in Baviera ci hanno giocato. Anzi: l'Inter ha portato entrambi a Milano prelevandoli proprio dal Bayern. E ora sia il portiere svizzero che il difensore francese scenderanno in campo per la prima volta da ex all'Allianz Arena, nello stadio che per un pezzo delle rispettive carriere li ha visti protagonisti.

Protagonisti in diversi modi, poi: giocando, spesso bene, ma soprattutto vincendo. Un'abitudine che i due hanno imparato proprio al Bayern e che hanno già cominciato a trasmettere all'Inter, conquistando uno Scudetto e avviando il grande sogno Triplete. Un sogno che si alimenta anche di partite così.