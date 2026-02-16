Goal.com
Juan Cuadrado Juventus Inter 15052021Getty Images
Lelio Donato

La simulazione di Cuadrado, l'espulsione di Bentancur, il goal convalidato a Lukaku: gli episodi della partita tra Juventus e Inter citata da Marotta

Nel finale Cuadrado si era guadagnato un rigore dopo un contatto leggero con Perisic, ma la Juventus era rimasta in dieci per la discutibile espulsione di Bentancur a inizio ripresa. Polemiche anche su un goal di Lukaku per l'Inter.

Giuseppe Marotta ha parlato e dopo le polemiche per la simulazione di Bastoni, che ha portato all'espulsione di Kalulu, ha citato un altro precedente.

Il presidente nerazzurro ha voluto ricordare la sfida giocata tra Juventus e Inter nel finale del campionato 2020/21, quello vinto dai nerazzurri con Conte in panchina.

In quella partita, vinta per 3-2 dai bianconeri, le decisioni arbitrali discutibili furono tante. E da entrambe le parti. Tra queste anche la simulazione di Cuadrado che cita Marotta.

  • LA SIMULAZIONE DI CUADRADO

    Nel finale di Juventus-Inter, sul risultato di 2-2, Cuadrado raggiunge il fondo e termina a terra dopo un incrocio di gambe con Ivan Perisic.

    L'arbitro Calvarese assegna un calcio di rigore ai bianconeri. Una decisione molto contestata ma che non porta alla revisione VAR.

    Lo stesso Cuadrado trasformerà il penalty regalando tre punti fondamentali per la corsa Champions della Juventus.

    Qualche tempo dopo Calvarese ammetterà: "Purtroppo Cuadrado è un giocatore complicatissimo da arbitrare, ci sono calciatori di difficilissima lettura e lui è uno di quelli". 

  • L'ESPULSIONE DI BENTANCUR

    Il rigore assegnato alla Juventus nel finale non fu però l'unico episodio discutibile di quella partita.

    Al minuto 55 infatti i bianconeri restano in dieci per il doppio giallo a Rodrigo Bentancur. Una decisione errata da parte di Calvarese.

    Il centrocampista spinge leggermente Lukaku ma non ferma un'azione promettente e non nega una chiara occasione da goal. Fallo ma non giallo, insomma.

  • IL GOAL CONVALIDATO A LUKAKU

    Qualche dubbio anche sul goal del momentaneo 2-2 firmato da Romelu Lukaku.

    Al minuto 82 l'attaccante belga, allora ancora all'Inter, segna ma Calvarese inizialmente annulla per un presunto fallo su Chiellini.

    Poi richiamato dal VAR torna sulla sua decisione e convalida la rete nerazzurra.

  • TRE RIGORI E DUE ROSSI

    L'Inter-Juventus citato da Marotta è stata sicuramente ricca di episodi controversi.

    Calvarese, arbitro di quella partita, qualche tempo dopo ammetterà di non aver vissuto il pomeriggio migliore della sua carriera da fischietto.

    "È stata una gara complicatissima, la più difficile della mia carriera. Avrei potuto gestirla meglio e me ne rammarico" le parole dell'arbitro.

    Oltre agli episodi già citati Calvarese assegna altri due calci di rigori, uno per parte. E nel recupero espelle anche Brozovic dopo uno scontro con Cuadrado.

