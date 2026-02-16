La simulazione di Cuadrado, l'espulsione di Bentancur, il goal convalidato a Lukaku: gli episodi della partita tra Juventus e Inter citata da Marotta

Giuseppe Marotta ha parlato e dopo le polemiche per la simulazione di Bastoni, che ha portato all'espulsione di Kalulu, ha citato un altro precedente.

Il presidente nerazzurro ha voluto ricordare la sfida giocata tra Juventus e Inter nel finale del campionato 2020/21, quello vinto dai nerazzurri con Conte in panchina.

In quella partita, vinta per 3-2 dai bianconeri, le decisioni arbitrali discutibili furono tante. E da entrambe le parti. Tra queste anche la simulazione di Cuadrado che cita Marotta.