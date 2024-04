La simulazione di Ben White indigna l'Inghilterra: "La cosa peggiore mai vista, squalificatelo"

Appena sfiorato da Estupiñan in Brighton-Arsenal, Ben White è crollato a terra: niente giallo. I tifosi delle altre squadre non l'hanno presa bene.

Si sa: se il nome di Ben White finisce in prima pagina, a volte il calcio giocato c'entra poco. Nelle scorse settimane si è parlato tanto di lui a causa del rifiuto di tornare in Nazionale, e ora il difensore dell'Arsenal è di nuovo al centro dei riflettori per il motivo sbagliato.

C'entra quel che è accaduto sabato durante Brighton-Arsenal. Gara da ex per White, arrivato a Londra proprio dai Seagulls nell'estate del 2021, e gara importantissima per i Gunners, che sfruttando il successivo pareggio del Liverpool in casa del Manchester United hanno preso la vetta della Premier League assieme proprio ai Reds.

Ma non è solo del 3-0 finale che si sta chiacchierando in Inghilterra in queste ore: nel mirino c'è proprio White, protagonista di un episodio che in tanti non sono ancora riusciti a digerire.