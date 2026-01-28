La Serie A insegue il 5° posto in Champions League 2026/2027: la classifica del ranking UEFA e cosa serve per un'italiana qualificata in più

Il ranking UEFA si basa sulla somma dei punti ottenuti nelle tre competizioni europee: la Champions può valerne fino a 48 per squadra, l’Europa League 40 e la Conference League 32.

Il totale viene poi diviso per il numero di club partecipanti della stessa federazione.

In Champions League, Germania e Spagna hanno già perso Eintracht e Villarreal, mentre l’Italia deve fare i conti con il Napoli ancora in bilico.

In Europa League Bundesliga, Liga e Serie A porteranno almeno due squadre tra playoff e ottavi, mentre in Conference Rayo Vallecano e Mainz sono già qualificati agli ottavi, con la Fiorentina che affronterà i playoff.