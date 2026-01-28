La Serie A insegue il 5° posto in Champions League 2026/2027: la classifica del ranking UEFA e cosa serve per un'italiana qualificata in più

La Serie A affronta una settimana decisiva nella corsa al quinto posto aggiuntivo per la Champions League 2026/2027, un obiettivo legato al ranking stagionale UEFA che misura il rendimento complessivo dei club nei tre tornei europei.
Atalanta, Inter e Juventus sono già certe dei playoff in questa edizione ma inseguono un miglior posizionamento in classifica in vista del sorteggio, mentre il Napoli rischia l’eliminazione anticipata e si gioca tutto in una sorta di spareggio anticipato contro il Chelsea, nell’ultima giornata della League Phase.
La Premier League ha già messo in cassaforte uno dei due posti disponibili grazie a un’annata dominante, mentre Germania e Spagna restano davanti all’Italia nella lotta per la seconda casella utile.