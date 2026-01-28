Goal.com
Alessandro De Felice

La Serie A insegue il 5° posto in Champions League 2026/2027: la classifica del ranking UEFA e cosa serve per un'italiana qualificata in più

L’Italia rincorre Germania e Spagna nel ranking UEFA: decisivi gli ultimi turni per garantire alla Serie A una squadra in più nella Champions League 2026/2027.

La Serie A affronta una settimana decisiva nella corsa al quinto posto aggiuntivo per la Champions League 2026/2027, un obiettivo legato al ranking stagionale UEFA che misura il rendimento complessivo dei club nei tre tornei europei. 

Atalanta, Inter e Juventus sono già certe dei playoff in questa edizione ma inseguono un miglior posizionamento in classifica in vista del sorteggio, mentre il Napoli rischia l’eliminazione anticipata e si gioca tutto in una sorta di spareggio anticipato contro il Chelsea, nell’ultima giornata della League Phase

La Premier League ha già messo in cassaforte uno dei due posti disponibili grazie a un’annata dominante, mentre Germania e Spagna restano davanti all’Italia nella lotta per la seconda casella utile.

  • LA SFIDA DEL RANKING UEFA

    L’Inghilterra è orami in fuga nel ranking stagionale con un coefficiente di 16,8, ormai irraggiungibile per gli altri campionati. 

    La Premier, forte delle sei squadre qualificate e di cinque formazioni già virtualmente agli ottavi, ha quasi blindato il primo dei due posti extra. 

    Dietro, la Germania guida il gruppo degli inseguitori con 14 punti, seguita dalla Polonia a 13,6, dalla Spagna a 13,3 e dal tandem Italia-Portogallo a 13,1. La Francia segue a 12,1.

    La Polonia è destinata a scendere, una volta esaurito il vantaggio accumulato nei turni estivi, lasciando Germania, Spagna e Italia in corsa diretta per un unico posto aggiuntivo.

  • ITALIANE AI PLAYOFF: OPPORTUNITÀ E RISCHI

    Atalanta, Inter e Juventus hanno già in tasca la qualificazione ai playoff, ma con possibilità ridotte di chiudere tra le prime otto. 

    L’obiettivo realistico resta dunque migliorare la posizione nel ranking individuale per ottenere un sorteggio più favorevole. 

    Le squadre classificate dal nono al sedicesimo posto saranno teste di serie e potranno giocare il ritorno in casa: un vantaggio prezioso. 

    Restare invece tra la tredicesima e la sedicesima posizione significherebbe incrociare agli ottavi le prime due del gruppo - al momento Arsenal e Bayern - mentre quelle dal nono al dodicesimo affronterebbero una tra Newcastle o Chelsea, considerati ostacoli più morbidi. 

    Per il Napoli, invece, la sfida contro il Chelsea vale un’intera stagione europea.

  • IL PESO DI EUROPA LEAGUE E CONFERENCE LEAGUE

    Il ranking UEFA si basa sulla somma dei punti ottenuti nelle tre competizioni europee: la Champions può valerne fino a 48 per squadra, l’Europa League 40 e la Conference League 32

    Il totale viene poi diviso per il numero di club partecipanti della stessa federazione. 

    In Champions League, Germania e Spagnahanno già perso Eintracht e Villarreal, mentre l’Italia deve fare i conti con il Napoli ancora in bilico. 

    In Europa League Bundesliga, Liga e Serie A porteranno almeno due squadre tra playoff e ottavi, mentre in Conference Rayo Vallecano e Mainz sono già qualificati agli ottavi, con la Fiorentina che affronterà i playoff. 

  • SNODO DECISIVO

    L’ottavo e ultimo turno della League Phase di Champions League, in programma alle 21 con ben 18 gare in contemporanea, rappresenta già uno snodo fondamentale per la definizione del tabellone dei playoff e, di conseguenza, per il destino dell’Italia nella corsa al quinto posto Champions. 

    Tutto resta aperto, in un equilibrio che potrebbe cambiare a ogni partita: toccherà a Juventus, Inter, Napoli e Atalanta provare a cambiare le classifica e regalare alla Serie A un posto bonus nella prossima edizione di Champions League, prezioso dal punto di vista economico e del prestigio.

