La Serie A compra il 51% di Fantacalcio, la conferma del presidente Simonelli: via libera dall'assemblea dei club, chi ha votato a favore e chi contro

Il presidente Ezio Simonelli, al termine dei lavori, ha definito l’incontro “un’assemblea molto tranquilla”, spiegando che tra le decisioni assunte “la più importante è quella relativa al gioco del fantacalcio”.

Simonelli ha precisato che la Lega Serie A ha deliberato, con 15 voti favorevoli, 3 contrari e 2 astenuti, “l’acquisizione della maggioranza della società che detiene Fantacalcio.it e le relative applicazioni”, aggiungendo che il prodotto potrà essere arricchito con le immagini ufficiali e sviluppato anche all’estero.

L’ipotesi di un ingresso diretto della Serie A nel capitale era emersa nelle scorse settimane, con l’amministratore delegato Luigi De Siervo indicato tra i principali promotori dell’idea.