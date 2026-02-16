Goal.com
FC Internazionale v Juventus FC - Serie AGetty Images Sport
Alessandro De Felice

La Serie A compra il 51% di Fantacalcio, la conferma del presidente Simonelli: via libera dall'assemblea dei club, chi ha votato a favore e chi contro

Arriva il sì dell’assemblea della Lega con 15 voti favorevoli: contrari Como, Fiorentina e Napoli, astenute Roma e Cremonese.

La Lega Serie A entra ufficialmente nel business del Fantacalcio acquisendone la maggioranza. 

Nell’assemblea andata in scena oggi a Milano è stato deliberato l’acquisto del 51% della società che gestisce Fantacalcio.it e le relative applicazioni. 

L’operazione riguarda il gioco che coinvolge circa 3 milioni di iscritti e che negli anni è diventato un asset strategico legato al massimo campionato italiano.

  • VIA LIBERA DELL’ASSEMBLEA

    Il presidente Ezio Simonelli, al termine dei lavori, ha definito l’incontro “un’assemblea molto tranquilla”, spiegando che tra le decisioni assunte “la più importante è quella relativa al gioco del fantacalcio”. 

    Simonelli ha precisato che la Lega Serie A ha deliberato, con 15 voti favorevoli, 3 contrari e 2 astenuti, “l’acquisizione della maggioranza della società che detiene Fantacalcio.it e le relative applicazioni”, aggiungendo che il prodotto potrà essere arricchito con le immagini ufficiali e sviluppato anche all’estero.

    L’ipotesi di un ingresso diretto della Serie A nel capitale era emersa nelle scorse settimane, con l’amministratore delegato Luigi De Siervo indicato tra i principali promotori dell’idea.

  • SERIE A-FANTACALCIO, LE CIFRE

    L’accordo prevede un investimento della Lega Serie A di circa 18 milioni di euro per il 51%, su una valutazione complessiva vicina ai 40 milioni di euro, quasi il doppio rispetto a un paio d’anni fa. 

    L’operazione sarà sostenuta tramite un finanziamento da rimborsare in piccole tranche con gli utili dei club, così da non gravare in modo eccessivo sulle loro finanze.

    La gestione aziendale sarà formalmente affidata a una Newco nel cui consiglio di amministrazione siederanno tre membri in quota Lega Serie A e i due fondatori di Quadronica, Nino Ragosta e Luigi Cutolo. 

    La società acquisita è Quadronica Srl, nata nel 2008 e controllata al 50%, tramite due veicoli, dai due imprenditori napoletani classe 1975.

    Fino ad oggi esistevano già accordi commerciali tra le parti che valevano una quota assimilabile al 10%. Con l’operazione deliberata, la Lega salirà al 51% con l’obiettivo di rendere il prodotto sempre più integrato con le proprie strategie.

  • IL VOTO DEI CLUB: FAVOREVOLI, CONTRATI E ASTENUTI

    La delibera è passata con 15 voti favorevoli. 

    Hanno votato a favore Atalanta, Cagliari, Bologna, Genoa, Inter, Juventus, Lazio, Lecce, Milan, Parma, Pisa, Sassuolo, Torino, Udinese e Verona.

    Contrari Como, Fiorentina e Napoli, che hanno espresso voto negativo per via del prezzo dell’operazione ritenuto troppo elevato. Si sono invece astenute Cremonese e Roma.

  • IL BUSINESS DI FANTACALCIO

    Il Fantacalcio rappresenta un business milionario. Da 1,2 milioni di euro di fatturato del 2015 si è passati a oltre 9 milioni previsti dieci anni dopo

    Una parte significativa delle entrate deriva dagli abbonamenti premium, dal costo di 12 euro l’anno per funzioni aggiuntive, con centinaia di migliaia di utenti paganti.

    Il vero salto, però, è arrivato dalla pubblicità, con un modello meno basato su banner invasivi e più su integrazioni personalizzate, come sponsor sulle maglie delle fantasquadre o led virtuali durante l’inserimento delle formazioni. 

    Gli utili netti sfiorano i 4 milioni di euro, con margini elevati che in passato avevano attirato anche l’interesse di alcuni fondi, le cui offerte erano state respinte dai soci.

    Con il via libera dell’assemblea, la Lega Serie A diventa così azionista di maggioranza del Fantacalcio, rafforzando il legame tra il campionato e uno dei prodotti digitali più seguiti dagli appassionati italiani.

