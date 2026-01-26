La scalata di De Winter ha cambiato il mercato del Milan: ora il belga è un titolare per Allegri

Quando in estate c’è stata la necessità di sostituire il partente Thiaw, il Milan non ha avuto dubbi nel puntare su di lui, anche su indicazione di Max Allegri, tecnico che lo conosceva fin dai tempi della Juventus.
Koni De Winter però ha impiegato un po’ di tempo a inserirsi nel mondo rossonero, tanto che in molti avevano già pronta l’etichetta di “acquisto sbagliato” da appiccargli addosso.
Il belga però nonostante le difficoltà e il vento contrario non ha mollato e adesso è riuscito a scalare le gerarchie, confermandosi un difensore affidabile e di prospettiva. Tanto che la sua crescita ha cambiato in corso d’opera le strategie di mercato del club rossonero.