La scalata di De Winter ha cambiato il mercato del Milan: ora il belga è un titolare per Allegri

Nei suoi primi mesi al Milan Koni De Winter ha faticato molto a trovare spazio e non ha mai sfruttato le opportunità che gli sono state concesse. Il punto più basso della sua avventura in rossonero è stato in Arabia, in occasione della sfida di Supercoppa Italiana contro il Napoli, quando Hojlund ha evidenziato tutte le sue difficoltà.

Da quel momento in poi però De Winter ha cambiato marcia. Titolare in sei delle ultime sette partite di campionato (anche a causa di qualche defezione nel reparto), il belga ha dimostrato qualità e personalità: una crescita continua culminata con il goal del momentaneo vantaggio contro la Roma, il suo primo con la maglia del Milan.