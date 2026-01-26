Pubblicità
Nino Caracciolo

La scalata di De Winter ha cambiato il mercato del Milan: ora il belga è un titolare per Allegri

Titolare in sei delle ultime sette partite, Koni De Winter ha cambiato marcia e si è guadagnato la fiducia di Allegri e di tutto l’ambiente Milan. Tanto che il club ha modificato le strategie di mercato.

Quando in estate c’è stata la necessità di sostituire il partente Thiaw, il Milan non ha avuto dubbi nel puntare su di lui, anche su indicazione di Max Allegri, tecnico che lo conosceva fin dai tempi della Juventus.

Koni De Winter però ha impiegato un po’ di tempo a inserirsi nel mondo rossonero, tanto che in molti avevano già pronta l’etichetta di “acquisto sbagliato” da appiccargli addosso.

Il belga però nonostante le difficoltà e il vento contrario non ha mollato e adesso è riuscito a scalare le gerarchie, confermandosi un difensore affidabile e di prospettiva. Tanto che la sua crescita ha cambiato in corso d’opera le strategie di mercato del club rossonero.

  • CAMBIO DI MARCIA

    Nei suoi primi mesi al Milan Koni De Winter ha faticato molto a trovare spazio e non ha mai sfruttato le opportunità che gli sono state concesse. Il punto più basso della sua avventura in rossonero è stato in Arabia, in occasione della sfida di Supercoppa Italiana contro il Napoli, quando Hojlund ha evidenziato tutte le sue difficoltà.

    Da quel momento in poi però De Winter ha cambiato marcia. Titolare in sei delle ultime sette partite di campionato (anche a causa di qualche defezione nel reparto), il belga ha dimostrato qualità e personalità: una crescita continua culminata con il goal del momentaneo vantaggio contro la Roma, il suo primo con la maglia del Milan.

  • DUTTILITÀ E GERARCHIE

    De Winter ha dimostrato di poter ricoprire tutti e i ruoli della difesa a tre: Allegri lo ha schierato come braccetto di destra, come centrale per sostituire Gabbia (ruolo in cui sembra essere meno a proprio agio) e come terzo di sinistra al posto di Pavlovic. Ed è proprio in questa posizione che De Winter ha fornito le prestazioni migliori. Una crescita continua a costante che gli ha permesso di scalare le gerarchie, tanto che ora il belga si candida a una maglia da titolare anche dopo il recupero del serbo.

  • CAMBIO DI STRATEGIE SUL MERCATO

    Il percorso in crescendo di De Winter ha cambiato in corso d’opera le strategie sul mercato del Milan. A inizio della sessione invernale di trattative i rossoneri avevano come obiettivo quello di acquistare un attaccante (Fullkrug) e un nuovo difensore. La crescita del belga ha dato garanzie al Milan, che continua a sondare il mercato difensori, ma senza l’urgenza di acquistare un nuovo elemento a tutti i costi.

    Se si presenterà l’occasione di portare a Milanello un profilo capace di fare davvero la differenza allora i rossoneri ci proveranno, in caso contrario si resterà con la rosa attuale che da metà dicembre in avanti può contare su un De Winter in più.

  • L’IMPORTANZA DI ALLEGRI

    Subito dopo il match pareggiato 1-1 contro la Roma, De Winter – autore del goal del vantaggio rossonero – ha parlato del suo momento, della crescita personale e dell’importanza di Allegri nel suo percorso. “Il mister mi ha chiesto di stare ordinato e io provo a dare equilibrio e non andare troppo in giro per il campo. È sempre bello giocare per aiutare i compagni, stare dentro il campo e lottare: tutti i giocatori vogliono questo. Sentire la fiducia del mister è bello", ha ammesso il difensore belga a DAZN.

