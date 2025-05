La Sampdoria può essere ripescata in Serie B? Regolamento e criteri per la riammissione

La Sampdoria è retrocessa in Serie C ma ci sono possibilità che venga riammessa in B per la prossima stagione? Cosa dice il regolamento.

Incredibile delusione per la Sampdoria che dopo la retrocessione dalla Serie A nella stagione 2022/2023 il prossimo anno giocherà in Serie C.

I blucerchiati infatti al secondo anno consecutivo in Serie B sono sorprendentemente retrocessi; fatale il pareggio nel recupero della 34esima giornata, disputato dopo l'ultimo turno di campionato, contro la Juve Stabia e le vittorie di Brescia, Frosinone e Salernitana.

Ma ci sono possibilità che la Sampdoria venga riammessa in Serie B evitando quindi per la prima volta di retrocedere in Serie C? In passato è già successo che a causa di problemi di infrastrutture o economici, alcune squadre promosse in B (o già nel campionato) non abbiano potuto partecipare lasciando quindi un posto vuoto. Il precedente del Brescia e come funziona il regolamento.