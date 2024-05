La Sampdoria omaggia Eriksson: ritorno a Marassi, pronta un'accoglienza super

L’ex tecnico blucerchiato, affetto da un tumore incurabile al pancreas, ha accettato l’invito: in occasione di Sampdoria-Reggiana sarà al Ferraris.

Dopo la vittoria sofferta contro il Lecco, la Sampdoria di Andrea Pirlo si prepara ad affrontare la Reggiana di Nesta in una sfida fondamentale per l’acceso ai playoff. La gara di domenica 5 maggio al Ferraris sarà però l’occasione per il popolo blucerchiato per omaggiare un uomo che ha fatto la storia di questo club, Sven-Goran Eriksson.

La società ha, infatti, annunciato che in occasione della sfida, il tecnico svedese, affetto da un tumore incurabile al pancreas, sarà sulle tribune a Marassi per seguire dal vivo la sfida.

“Si torna sempre dove si è stati bene. Sven-Göran Eriksson non ci ha pensato su nemmeno un secondo. «Sì, ci sarò, per la Sampdoria è sempre un piacere». Appena ricevuto l’invito da parte del club, l’allenatore svedese ha accettato con orgoglio e commozione”.

La Sampdoria ha annunciato ai tifosi l’arrivo domenica al Ferraris di Eriksson, sulla panchina della società blucerchiata dal 1992 al 1997.

Ad omaggiare il tecnico svedese non solo i tifosi presenti a Marassi ma anche tanti protagonisti della sua Sampdoria, che lo accoglieranno e lo saluteranno prima del fischio d’inizio della sfida.