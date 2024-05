La Roma paga gli scontri diretti: contro le prime 5 ha raccolto solo due punti su 30

Il ko contro l'Atalanta è l'ennesimo stagionale contro le altre grandi del campionato: un rendimento pessimo che rischia di costare caro.

Non è esatto dire che probabilmente la Roma non andrà in Champions League. Probabilmente non arriverà tra le prime cinque: ed è un discorso diverso. Perché in Champions ci andrà lo stesso, se chiuderà davanti alla Lazio e l'Atalanta trionferà in Europa League contro il Bayer Leverkusen chiudendo quinta.

Cambierebbe il mondo, naturalmente: dal punto di vista degli obiettivi, dal punto di vista monetario. Ma la realtà parla e continua a parlare di una stagione a due facce, come due sono stati gli allenatori che si sono succeduti sulla panchina giallorossa: José Mourinho prima, Daniele De Rossi poi. Con un tratto in comune: l'incapacità di vincere gli scontri diretti.

L'ultimo? Proprio quello di domenica sera, perso per 2-1 in casa dell'Atalanta. Una vittoria meno netta di quanto il punteggio possa suggerire, e del resto lo stesso De Rossi al termine della gara ha ammesso che "abbiamo rischiato di prendere tanti goal, non meritiamo di arrivare davanti a loro se stanno in queste condizioni".