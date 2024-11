Le parole del tecnico giallorosso alla vigilia di Europa League: "I ragazzi hanno bisogno di una vittoria per il morale".

L'Europa League per provare a riscattarsi dall'ennesima sconfitta in campionato; la Roma proverà a risollevarsi in Belgio, dove domani affronterà l'Union Saint Gilloise.

I giallorossi sono reduci dal ko contro il Verona mentre in Europa League hanno ottenuto una vittoria nell'ultima partita giocata, in casa contro la Dinamo Kiev. Quattro punti in tre gare per la Roma in questa Europa League.

Di seguito le dichiarazioni di Ivan Juric in conferenza stampa.