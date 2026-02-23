La Roma del "nuovo" Gasperini ha la miglior difesa d'Europa: così il sogno Champions League sta diventando realtà

Dopo il 3-0 alla Cremonese, firmato tutto nella ripresa da Cristante, Ndicka e Pisilli e fondamentale per agganciare il Napoli al terzo posto e staccare la Juventus, la Roma si è confermata difesa meno battuta della Serie A. Ma non solo: si è pure consolidata sul trono delle difese di tutta Europa.

La squadra di Gasperini è al primo posto in questa speciale classifica per quanto riguarda il nostro campionato: ha preso appena 16 goal in 26 giornate, meno del Como (19), del Milan (20) e dell'Inter (21). E sta facendo la voce grossa pure a livello europeo: è al primo posto anche tra le difese meno battute dell'intero continente.

In seconda posizione c'è proprio il Como, ma 19 reti le ha subite anche il PSG. Il Lens una in più (20), quindi Bayern, Arsenal e Real Madrid con 21. In ogni caso, tutti sono stati più perforati della Roma.