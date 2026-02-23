La Roma del "nuovo" Gasperini ha la miglior difesa d'Europa: così il sogno Champions League sta diventando realtà

La Roma di Gian Piero Gasperini è al top. D'Italia, ma anche d'Europa. Della classifica della Serie A, ma in un certo senso anche di quelle europee. Il che può apparire un parziale controsenso, considerato come non siano i giallorossi la squadra avviata verso lo Scudetto.
Poco importa: dopo tante stagioni turbolente, l'ultima con tre allenatori in panchina e la clamorosa rimonta targata Claudio Ranieri, i capitolini sembrano aver finalmente intrapreso la strada giusta. Merito del lavoro del nuovo allenatore, dei miglioramenti di tanti giocatori della rosa. Ma anche e soprattutto di un sistema difensivo che sta reggendo l'urto in maniera inattesa.
In pochi si sarebbero attesi un simile rendimento da parte della Roma all'inizio della stagione. In un senso complessivo, sì, ma soprattutto di tenuta difensiva. Il ciclo del Gasp è iniziato così, ed è un inedito quasi totale.