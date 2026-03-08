Goal.com
Estupinan MilanGetty Images
Andrea Ajello

La rivincita di Estupinan, dalle critiche a eroe nel derby: è stata la scelta vincente di Allegri contro l'Inter

Estupinan, l'uomo probabilmente meno atteso decide il derby tra Milan ed Inter: "Il goal più importante della mia carriera".

Si sa, alla fine, a volte, queste partite le decidono uomini a sorpresa. E' quanto è successo a San Siro nel derby tra Milan e Inter. I rossoneri conquistano una vittoria fondamentale per mantenere vive le speranze scudetto e "grazie" lo devono dire a Pervis Estupinan.

Lui che in fondo titolare lo è stato un po' per caso, o meglio, per il problema fisico accusato da Bartesaghi negli ultimi giorni. Cosa sarebbe successo se l'esterno italiano non si fosse fermato? 

Sicuramente Estupinan non avrebbe vissuto la sua miglior serata da quando è al Milan. Una serata che può svoltare anche l'avventura dell'ecuadoriano in rossonero dopo mesi difficili e tante critiche. 

  • IL GOAL CHE HA DECISO IL DERBY

    In pochi secondi i due momenti che hanno cambiato il derby. Prima l'occasione clamorosa, la più importante per l'Inter, sui piedi di Mkhitaryan che si fa ipnotizzare da Maignan; sulla ripartenza dei rossoneri arriva la rete di Estupinan.

    L'esterno fa un movimento perfetto alle spalle di Luis Henrique bruciandolo in velocità e segnando con una conclusione potente e precisa sotto la traversa su cui Sommer non può nulla. 

  • DALLE CRITICHE A EROE

    In una stagione nel complesso molto positiva per il Milan e per molti rossoneri, una nota stonata era stato il rendimento di Estupinan. Arrivato in estate dal Brighton, l'esterno classe 1998 non è riuscito ad imporsi. Difficoltà soprattutto nell'inserirsi in un nuovo calcio, con richieste tattiche molto diverse da quelle che doveva soddisfare in precedenza. 

    Acquistato dal club per essere il titolare sulla fascia sinistra e con l'arduo compito di dover prendere l'eredità di Theo Hernandez, ha perso spazio dopo poche partite e diverse critiche per il livello delle prestazioni. Un piccolo infortunio che lo ha fermato quando doveva crescere e poi tante panchine nel corso di questi mesi. 

    Non aveva ancora mai segnato con la maglia rossonera e ha aspettato la serata più importante per farlo diventando per una notte eroe dei rossoneri. Può aprirsi un  nuovo capitolo della sua storia al Milan. 

  • LA SCELTA VINCENTE DI ALLEGRI

    Bartesaghi o Estupinan, questo era il dubbio verso il derby in casa Milan. L'esterno italiano infatti da venerdì era rientrato in gruppo e quindi a disposizione. Allegri ha scelto però di puntare su Estupinan. Una decisione non scontata, dettata da quello che il giocatore gli aveva fatto vedere in settimana e che si è dimostrata vincente. 

    Dopo la partita, il tecnico ha parlato così del goal segnato dall'ecuadoriano: "Avevamo preparato quella situazione, è stato molto bravo Fofana, oggi ha fatto un bellissimo assist".  

  • ESTUPINAN: "IL GOAL PIÙ IMPORTANTE DELLA CARRIERA"

    "Si, è il goal più importante della mia carriera" ha detto Estupinan ai microfoni di DAZN dopo la partita, aggiungendo : "Abbiamo lavorato tutta la settimana forte. Goal? Si ci abbiamo lavorato tutta la settimana, il mister me l'ha detto e ho trovato il momento giusto". 

