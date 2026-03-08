Bartesaghi o Estupinan, questo era il dubbio verso il derby in casa Milan. L'esterno italiano infatti da venerdì era rientrato in gruppo e quindi a disposizione. Allegri ha scelto però di puntare su Estupinan. Una decisione non scontata, dettata da quello che il giocatore gli aveva fatto vedere in settimana e che si è dimostrata vincente.

Dopo la partita, il tecnico ha parlato così del goal segnato dall'ecuadoriano: "Avevamo preparato quella situazione, è stato molto bravo Fofana, oggi ha fatto un bellissimo assist".