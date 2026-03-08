Si sa, alla fine, a volte, queste partite le decidono uomini a sorpresa. E' quanto è successo a San Siro nel derby tra Milan e Inter. I rossoneri conquistano una vittoria fondamentale per mantenere vive le speranze scudetto e "grazie" lo devono dire a Pervis Estupinan.
Lui che in fondo titolare lo è stato un po' per caso, o meglio, per il problema fisico accusato da Bartesaghi negli ultimi giorni. Cosa sarebbe successo se l'esterno italiano non si fosse fermato?
Sicuramente Estupinan non avrebbe vissuto la sua miglior serata da quando è al Milan. Una serata che può svoltare anche l'avventura dell'ecuadoriano in rossonero dopo mesi difficili e tante critiche.