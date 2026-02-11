"La riconciliazione con Lionel Messi dovrebbe essere una priorità!" - Il candidato alla presidenza del Barcellona promette di inviare un'offerta di trasferimento "su tre fronti" alla superstar dell'Inter Miami.

Font non si è limitato a criticare, ma ha offerto una visione concreta per una riconciliazione. Ha rivelato che il suo team sta lavorando a una proposta "su tre fronti" volta a convincere Messi a tornare in Catalogna, che copre ruoli istituzionali, commerciali e sportivi. Sebbene Messi sia attualmente sotto contratto con l'Inter Miami nella MLS, Font insiste sul fatto che la porta non è chiusa per un capitolo finale al Barcellona.

"È qualcosa che entusiasmerà i tifosi del Barça", ha detto del suo piano per "il miglior giocatore della storia".

La campagna di Font ha il sostegno del leggendario ex centrocampista e allenatore Xavi, che secondo lui vede la necessità di una revisione completa della leadership del club.

"È molto deluso dall'attuale consiglio di amministrazione. Xavi si sente molto tradito e ciò che vuole è un cambiamento di modello, una modernizzazione del club e che la presidenza smetta di essere così personalistica", ha aggiunto.

