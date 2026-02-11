Getty Images Sport
"La riconciliazione con Lionel Messi dovrebbe essere una priorità!" - Il candidato alla presidenza del Barcellona promette di inviare un'offerta di trasferimento "su tre fronti" alla superstar dell'Inter Miami.
Font critica l'errore "imperdonabile" di Laporta
Font ha aumentato la pressione sull'attuale presidente del Barcellona Laporta, accusando la dirigenza del club di aver commesso un peccato mortale allontanando il più grande giocatore della loro storia. Parlando a Cadena SER, l'ex candidato alla presidenza ha criticato aspramente l'attuale consiglio di amministrazione per aver dato la priorità a un'alleanza strategica con il Real Madrid piuttosto che ricucire i rapporti con Messi.
Font, che è arrivato secondo dietro Laporta nelle elezioni del 2021, ha sottolineato il netto contrasto tra il rapporto amichevole di Laporta con il presidente del Real Madrid Florentino Perez - dovuto in gran parte ai loro interessi comuni nella Super League - e la fredda distanza che rimane tra il club e il suo ex capitano.
"Il fatto che debba intrufolarsi nel Camp Nou, che abbiamo interrotto i rapporti con Leo e non con il Real Madrid, è imperdonabile", ha dichiarato, aggiungendo che "la riconciliazione con Messi dovrebbe essere una priorità da quando se n'è andato".
Un piano "in tre fasi" per il ritorno di Messi
Font non si è limitato a criticare, ma ha offerto una visione concreta per una riconciliazione. Ha rivelato che il suo team sta lavorando a una proposta "su tre fronti" volta a convincere Messi a tornare in Catalogna, che copre ruoli istituzionali, commerciali e sportivi. Sebbene Messi sia attualmente sotto contratto con l'Inter Miami nella MLS, Font insiste sul fatto che la porta non è chiusa per un capitolo finale al Barcellona.
"È qualcosa che entusiasmerà i tifosi del Barça", ha detto del suo piano per "il miglior giocatore della storia".
La campagna di Font ha il sostegno del leggendario ex centrocampista e allenatore Xavi, che secondo lui vede la necessità di una revisione completa della leadership del club.
"È molto deluso dall'attuale consiglio di amministrazione. Xavi si sente molto tradito e ciò che vuole è un cambiamento di modello, una modernizzazione del club e che la presidenza smetta di essere così personalistica", ha aggiunto.
"Il Real Madrid è stato il mio preferito per tutta la vita"
Durante l'intervista Font ha anche lanciato una furiosa invettiva contro i rivali storici del Real Madrid e l'arbitraggio nella Liga, sottolineando quello che lui percepisce come un chiaro pregiudizio a favore dei Blancos.
"È evidente che gli arbitri hanno sempre favorito il Real Madrid", ha affermato. "Anche prima che esistesse RMTV, sì. Fin da bambino ho subito decisioni arbitrali che favorivano il Real Madrid. Questi sono i fatti: al Madrid sono stati assegnati 16 rigori in 23 partite. Mi riferisco a realtà storiche, e ciò che non ha senso è la retorica populista, la retorica che inganna i membri del Barcellona".
Sognando Haaland e sostenendo Flick
Guardando al futuro, Font ha delineato la sua visione sportiva nel caso in cui dovesse mai assumere le redini del Camp Nou. Ha espresso il suo sostegno a Hansi Flick affinché rimanga allenatore, ma ha specificato che non manterrebbe Deco come direttore sportivo.
Tuttavia, la parte più sensazionale dei suoi piani futuri riguarda l'attaccante del Manchester City Erling Haaland. Font ha definito il bomber norvegese come il "tipico attaccante" che vorrebbe ingaggiare come presidente, mentre il club si prepara alla vita dopo il veterano Robert Lewandowski. Tuttavia, ha ammesso che il City non vorrà vendere il prolifico attaccante.
