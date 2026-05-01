La Repubblica - Telefonata di Rocchi sul responsabile arbitri dell'Inter: "Colombo gradito, Doveri no"

"Lavoriamo in una maniera soltanto, per cui non abbiamo grandi problemi - ha intanto sottolineato Rocchi, intervistato da 'Le Iene' - Io sono trasparente con tutti su tutto. Io vi ripeto, lavoro sempre ed esclusivamente in una maniera soltanto. Maggiore chiarezza del VAR? Totale, ma io l'ho sempre fatto, quindi non è che vi devo promettere quello che sto già facendo".



