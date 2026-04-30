Prosegue l’inchiesta sul sistema arbitrale italiano, che ruota attorno a presunte irregolarità nelle designazioni dei direttori di gara. Al centro delle indagini ci sarebbero i meccanismi che hanno portato alla scelta di alcune designazioni. ù La giornata odierna segna un passaggio chiave con nuovi sviluppi e interrogatori.
Gli inquirenti stanno approfondendo un presunto sistema di assegnazioni pilotate emerso da intercettazioni e testimonianze raccolte nelle ultime settimane. L’inchiesta ipotizza il reato di concorso in frode sportiva e coinvolge diversi protagonisti del mondo arbitrale.
Tra questi anche Andrea Gervasoni, ex supervisore VAR che è stato convocato oggi dal PM Ascione per l'interrogatorio.
Inchiesta arbitri, l'ex supervisore VAR Gervasoni ascoltato dal PM: "Risponderò, qui solo per un episodio"
Prosegue l’inchiesta sul sistema arbitrale italiano, che ruota attorno a presunte irregolarità nelle designazioni dei direttori di gara. Al centro delle indagini ci sarebbero i meccanismi che hanno portato alla scelta di alcune designazioni. ù La giornata odierna segna un passaggio chiave con nuovi sviluppi e interrogatori.
L'ACCUSA A GERVASONI
Il suo coinvolgimento nell'inchiesta riguarderebbe un singolo episodio: la partita Salernitana-Modena dell’8 marzo 2025, in particolare la gestione di un calcio di rigore inizialmente concesso e poi revocato dopo revisione al monitor.
GERVASONI: "RISPONDERÒ"
“Rispetto il lavoro della magistratura, risponderò”. Con queste parole l’arbitro Gervasoni, ex supervisore VAR indagato per la gara Salernitana-Modena, si è presentato presso la sede della Guardia di Finanza di Milano in via Oglio, dove è atteso per l’interrogatorio. L’audizione è fissata per le ore 11 davanti al pm Ascione.
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LE PAROLE DEL LEGALE
Prima di entrare, ha rilasciato qualche dichiarazione anche il legale di Gervaoni, Michele Ducci, che ha sottolineato come la loro presenza sia legata ad un solo episodio, quello appunto di Salernitana-Modena: "Risponderemo a quello che ci chiederanno. Noi siamo qui per un episodio solo”.
NIENTE INTERROGATORIO PER ROCCHI
Diversa invece la scelta di Gianluca Rocchi, ex designatore arbitrale, che ha deciso di non presentarsi davanti agli inquirenti, rifiutando l’interrogatorio. Una decisione che segna una linea difensiva opposta rispetto a quella di Gervasoni.
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