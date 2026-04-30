Inchiesta arbitri, l'ex supervisore VAR Gervasoni ascoltato dal PM: "Risponderò, qui solo per un episodio"

Prosegue l’inchiesta sul sistema arbitrale italiano, che ruota attorno a presunte irregolarità nelle designazioni dei direttori di gara. Al centro delle indagini ci sarebbero i meccanismi che hanno portato alla scelta di alcune designazioni. ù La giornata odierna segna un passaggio chiave con nuovi sviluppi e interrogatori.



Gli inquirenti stanno approfondendo un presunto sistema di assegnazioni pilotate emerso da intercettazioni e testimonianze raccolte nelle ultime settimane. L’inchiesta ipotizza il reato di concorso in frode sportiva e coinvolge diversi protagonisti del mondo arbitrale.



Tra questi anche Andrea Gervasoni, ex supervisore VAR che è stato convocato oggi dal PM Ascione per l'interrogatorio.