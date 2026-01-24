La prova del fuoco di Vergara: da ultima scelta a titolare del Napoli, anche contro la Juventus toccherà a lui

Prima che cominciasse la stagione, Antonio Vergara non sapeva nemmeno che effetto facesse giocare in Serie A. E prima di una una settimana fa, non sapeva ancora che cosa fosse l'ebbrezza di scendere in campo dal primo minuto.
Improvvisamente Vergara ha cominciato a prendersi tutto: spazio, una maglia da titolare, la stima di Conte. Anche se quest'ultima, a dire il vero, non mancava neppure quando il giovane prodotto delle giovanili del Napoli era l'ultima scelta e quasi ignorato da tutti.
La vera prova del fuoco, il momento davvero club dell'ancor breve carriera di Vergara, arriverà domenica. Il giorno in cui il Napoli si ritroverà faccia a faccia con la Juventus, stavolta nella tana bianconera. E lui sì, sarà in campo dal primo minuto. Di nuovo.