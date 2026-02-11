La probabile formazione della Juventus contro l'Inter: da Conceicao e David al ruolo di McKennie, il modulo e chi gioca titolare

Inter e Juventus, nel derby d'Italia, si apprestano a vivere un autentico crocevia stagionale.
Se i nerazzurri sono chiamati a consolidare il primato, cavalcando con convinzione verso uno Scudetto che vede la squadra di Chivu in pole per aggiudicarselo, i bianconeri devono battagliare con Napoli e Roma per tentare di qualificarsi alla prossima Champions League.
Luciano Spalletti, dal suo arrivo al posto di Tudor, ha plasmato gradualmente la rosa trasmettendo le proprie idee step by step, fino a giungere ad un'attuale identità che ormai risulta ben definita.
Chi gioca titolare nella Juve contro l'Inter? Chi va in panchina? Vediamo le scelte di formazione del tecnico toscano comprensive di modulo.