Spalletti gfxGOAL
Claudio D'Amato

La probabile formazione della Juventus contro l'Inter: da Conceicao e David al ruolo di McKennie, il modulo e chi gioca titolare

Le ultime sulle scelte di formazione di Spalletti per Inter-Juve di sabato sera: chi gioca titolare, chi va in panchina e il modulo.

Inter e Juventus, nel derby d'Italia, si apprestano a vivere un autentico crocevia stagionale.

Se i nerazzurri sono chiamati a consolidare il primato, cavalcando con convinzione verso uno Scudetto che vede la squadra di Chivu in pole per aggiudicarselo, i bianconeri devono battagliare con Napoli e Roma per tentare di qualificarsi alla prossima Champions League.

Luciano Spalletti, dal suo arrivo al posto di Tudor, ha plasmato gradualmente la rosa trasmettendo le proprie idee step by step, fino a giungere ad un'attuale identità che ormai risulta ben definita.

Chi gioca titolare nella Juve contro l'Inter? Chi va in panchina? Vediamo le scelte di formazione del tecnico toscano comprensive di modulo.


  • IL MODULO

    Dal punto di vista tattico, Spalletti dovrebbe optare per il 4-2-3-1 alternato - sia dall'inizio che a gara in corso - al 3-4-2-1, con movimenti sul prato verde a rendere 'liquidi' gli schemi di Madama.

  • CHI GIOCA TITOLARE INTER-JUVE TRA DI GREGORIO E PERIN

    Seppur la stagione di Di Gregorio sia ancora caratterizzata da alti e bassi, a San Siro nella supersfida con l'Inter il portiere titolare sarà l'ex Monza. Perin, rimasto alla Juventus nonostante a gennaio sia stato sul piede di partenza, si accomoderà in panchina.

  • LA DIFESA DELLA JUVENTUS CONTRO L'INTER

    Spalletti, davanti a Di Gregorio, dovrebbe optare per una linea formata da Kalulu e Cambiaso nelle vesti di terzini, rispettivamente a destra e a sinistra, con Bremer e Kelly tandem centrale a protezione dei pali bianconeri. Cabal, nella corsa ad una maglia, parte svantaggiato.

    Cambiaso, naturalmente, avrà licenza di alzarsi nei panni di 'quinto' portando Kalulu a stringersi e l'ex Newcastle ad allargarsi leggermente per fungere da braccetti, trasformando il reparto a 3.

  • I TITOLARI A CENTROCAMPO

    La coppia di centrocampo non si discute: Locatelli ha ribaltato le previsioni che dall'avvento in panchina di Spalletti lo immaginavano scivolare indietro nelle gerarchie ed anche contro l'Inter giocherà titolare, così come accanto a lui farà Khephren Thuram.

  • DA CONCEICAO AL RUOLO DI MCKENNIE

    Capitolo trequarti, dove Conceicao non è al 100% per via del nuovo problema fisico accusato con la Lazio ma alla fine dovrebbe essere convocato: il portoghese, però, si appresta ad andare in panchina.

    McKennie, nelle previsioni di formazione che alimentano la vigilia di Inter-Juve, sembra infatti in procinto di agire largo a destra lasciando la casella del numero 10 a Fabio Miretti, rilanciato in grande stile da Spalletti.

    A sinistra, con tutta la libertà di accentrarsi di questo mondo, l'intoccabile Kenan Yildiz: il turco, fresco di rinnovo fino al 2030, contro l'Inter sarà deputato ad accendere la manovra avanzata bianconera.

  • L'ATTACCO DELLA JUVE CONTRO L'INTER: CHI GIOCA TITOLARE TRA DAVID E OPENDA?

    Infine il centravanti, ruolo nel quale anche al Meazza sarà confermato Jonathan David: il canadese è ampiamente favorito su Lois Openda, autore fin qui di appena 2 goal stagionali e carta da sfruttare nel corso del match per ravvivare il reparto.

  • LA PROBABILE FORMAZIONE DELLA JUVENTUS CONTRO L'INTER

    JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, K. Thuram; McKennie, Miretti, Yildiz; David. All. Spalletti.

