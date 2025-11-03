La prima vittoria in campionato del Genoa arriva al 93': Ostigard stende il Sassuolo, buon esordio per Murgita-Criscito in attesa del nuovo allenatore

Dopo settimane di tensione e risultati deludenti, il Genoa ritrova il sorriso. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia i rossoblù battono 2-1 il Sassuolo e conquistano la prima vittoria in campionato.
Una vittoria arrivata in pieno recupero, al 93’, con il colpo di testa di Leo Ostigard che ha regalato ai liguri tre punti fondamentali dopo nove giornate di digiuno. Il successo segna l’esordio positivo di Domenico Criscito e Roberto Murgita, subentrati alla guida tecnica dopo l’esonero di Patrick Vieira.
In attesa della nomina ufficiale del nuovo allenatore - con Daniele De Rossi tra i nomi più accreditati - il Genoa mostra finalmente carattere, compattezza e quella determinazione che erano mancate nelle ultime uscite.