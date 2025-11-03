La prima vittoria in campionato del Genoa arriva al 93': Ostigard stende il Sassuolo, buon esordio per Murgita-Criscito in attesa del nuovo allenatore

Il Genoa è partito forte e ha sfiorato più volte il vantaggio già nel primo quarto d’ora con Vitinha e Colombo, protagonisti di una tripla occasione nella stessa azione. Al 18’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Muric ha respinto corto un pallone che Malinovskyi ha raccolto al limite dell’area: il suo sinistro, potente e preciso, si è insaccato sotto la traversa, sbloccando la gara.

Il goal - il primo in questa Serie A per l’ucraino - ha dato fiducia al Genoa, che ha continuato ad attaccare e ha sfiorato il raddoppio con Colombo, il quale però ha calciato alto da posizione favorevole.

Il Sassuolo, inizialmente passivo, si è affidato soprattutto all’ex Pinamonti, che ha messo in difficoltà la retroguardia ligure con due colpi di testa e un pregevole tacco parato da Leali.