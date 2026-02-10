La posizione del Newcastle su Sandro Tonali rivelata tra le voci di un trasferimento estivo da 100 milioni di sterline al Manchester United

Il Newcastle ha agito con decisione per mettere fine alle crescenti speculazioni sul futuro del suo centrocampista di punta. Nonostante le numerose voci di mercato che suggerivano che l'italiano potesse lasciare il club quest'estate, la società ha fermamente respinto l'idea che sia un "club venditore" vulnerabile alle mosse predatorie dei rivali della Premier League. Le voci secondo cui i Magpies avrebbero fissato un prezzo di 100 milioni di sterline per il giocatore sono state smentite come inesatte, secondo quanto riportato da INews, con i dirigenti dello St James' Park che hanno affermato sia in pubblico che in privato che il giocatore non è in vendita.

Il club sta attualmente attraversando una stagione di transizione difficile, ma rimane fermo nel suo impegno nei confronti del 25enne. La dirigenza del Newcastle considera Tonali una pietra miliare della sua visione a lungo termine e non è disposta a prendere in considerazione offerte, indipendentemente dalle cifre in gioco. Questa posizione intransigente è vista come una prova cruciale dell'autorità del club, soprattutto perché cerca di superare i recenti passi falsi nel reclutamento e di affermarsi come una forza costante ai vertici del calcio inglese.