Getty Images Sport
La posizione del Newcastle su Sandro Tonali rivelata tra le voci di un trasferimento estivo da 100 milioni di sterline al Manchester United
Pubblicità
La posizione ferma del Newcastle: "Non siamo in vendita"
Il Newcastle ha agito con decisione per mettere fine alle crescenti speculazioni sul futuro del suo centrocampista di punta. Nonostante le numerose voci di mercato che suggerivano che l'italiano potesse lasciare il club quest'estate, la società ha fermamente respinto l'idea che sia un "club venditore" vulnerabile alle mosse predatorie dei rivali della Premier League. Le voci secondo cui i Magpies avrebbero fissato un prezzo di 100 milioni di sterline per il giocatore sono state smentite come inesatte, secondo quanto riportato da INews, con i dirigenti dello St James' Park che hanno affermato sia in pubblico che in privato che il giocatore non è in vendita.
Il club sta attualmente attraversando una stagione di transizione difficile, ma rimane fermo nel suo impegno nei confronti del 25enne. La dirigenza del Newcastle considera Tonali una pietra miliare della sua visione a lungo termine e non è disposta a prendere in considerazione offerte, indipendentemente dalle cifre in gioco. Questa posizione intransigente è vista come una prova cruciale dell'autorità del club, soprattutto perché cerca di superare i recenti passi falsi nel reclutamento e di affermarsi come una forza costante ai vertici del calcio inglese.
- AFP
Manchester United e Chelsea in allerta
Mentre il Newcastle rimane irremovibile, i suoi rivali sembrano prepararsi a una potenziale battaglia estiva. Secondo alcune indiscrezioni, il Manchester United avrebbe inserito Tonali in una "lunga lista" di potenziali sostituti del veterano Casemiro. Nel frattempo, il Chelsea avrebbe ricevuto "incoraggiamenti" riguardo a un possibile trasferimento del calciatore della Nazionale italiana. Per il club londinese, Tonali è considerato un'alternativa di alta qualità ad altri obiettivi, come la sensazionale stella dell'AZ Kees Smit, che casualmente è anche nel mirino del Newcastle.
I Magpies sono ben consapevoli del "fattore Isak" che incombe su queste trattative. L'incapacità del club di convincere l'attaccante Isak a rimanere la scorsa estate è stato un duro colpo che ha messo la dirigenza in difficoltà in termini di mantenimento della rosa. All'interno del club c'è la determinazione a garantire che Tonali non segua un percorso simile. L'emergere di queste voci di trasferimento, iniziate con l'affermazione, nell'ultimo giorno di calciomercato, che fosse stato offerto all'Arsenal - un'affermazione descritta dai membri del club come "totalmente infondata" - suggerisce che i club rivali credono che il Newcastle potrebbe essere costretto a vendere per soddisfare le norme finanziarie.
Cerchi scommesse calcistiche più intelligenti? Ottieni anteprime degli esperti, pronostici basati sui dati e approfondimenti vincenti con GOAL Tips su Telegram. Unisciti subito alla nostra comunità in continua crescita!
- PubblicitàPubblicità
La fedeltà di Tonali ai Magpies
Uno dei fattori più significativi a favore del Newcastle è l'atteggiamento del giocatore stesso. Secondo quanto riferito, Tonali avrebbe recentemente rassicurato il club riguardo alla sua concentrazione, felicità e intenzioni future. Gran parte di questa lealtà deriva dal sostegno incondizionato che ha ricevuto dal club e dai tifosi durante i 10 mesi di squalifica globale per gioco d'azzardo. Tonali sarebbe profondamente grato per il modo in cui il club lo ha sostenuto nel periodo più difficile della sua carriera, anche se alcuni dei dirigenti che lo hanno sostenuto inizialmente sono cambiati.
Inoltre, il Newcastle è ben protetto dalla situazione contrattuale. Il centrocampista è legato da un contratto a lungo termine che è stato prorogato durante la sua sospensione, dando al club il controllo totale sul suo futuro. Anche se la posizione personale di Tonali dovesse cambiare, i Magpies non hanno alcuna pressione immediata per vendere un giocatore che è considerato essenziale per la loro identità tattica. Per ora, Tonali sembra contento di rimanere il cuore del centrocampo del Newcastle, che cerca di ritrovare la forma che lo ha portato in Champions League.
- Getty Images Sport
Proteggere il progetto Newcastle
La lotta per trattenere Tonali fa parte di una più ampia battaglia per preservare il progetto del Newcastle nel 2026. Non è solo il futuro dell'italiano ad essere sotto esame; il club sta anche affrontando le trattative contrattuali in stallo con Tino Livramento e il continuo interesse delle élite europee per Anthony Gordon. Affinché il Newcastle possa essere preso sul serio come progetto in grado di competere per i titoli più importanti, ritiene assolutamente fondamentale trattenere i suoi migliori talenti.
Ad aumentare l'incertezza è la posizione precaria dell'allenatore Eddie Howe. Dopo la deludente sconfitta contro il Brentford, Howe ha ammesso che avrebbe "lasciato" il club se non si fosse più sentito l'uomo giusto per guidarlo. I proprietari stanno attualmente sostenendo Howe, ma l'atmosfera a Tyneside rimane tesa. In questo contesto di incertezza manageriale e transizione della rosa, mantenere un giocatore del calibro di Tonali è considerato fondamentale sia per i giocatori che per i tifosi, in vista di una finestra di mercato estiva cruciale.
Tradotto automaticamente da GOAL-e
- PubblicitàPubblicità
Pubblicità