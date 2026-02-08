La parata clamorosa di Donnarumma in Liverpool-Manchester City: miracolo su Mac Allister al 99'

Al minuto 99', agli sgoccioli di un recupero che come spesso accade è stato chilometrico, il Liverpool si è portato in avanti alla ricerca del pareggio: il Manchester City stava infatti conducendo per 2-1, quel che sarebbe poi stato il risultato finale.

Mac Allister ha calciato a botta sicura dal limite e il pallone sembrava indirizzato verso la porta di Donnarumma. Sembrava, appunto: perché l'ex portiere del Milan ha estratto una parata incredibile, togliendo la palla da sotto la traversa ed alzandola in calcio d'angolo con un'estensione totale del braccio destro.