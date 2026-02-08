Goal.com
Donnarumma Liverpool Manchester CityGetty Images
Stefano Silvestri

La parata clamorosa di Donnarumma in Liverpool-Manchester City: miracolo su Mac Allister al 99'

Il portiere italiano ha salvato il risultato in pienissimo recupero su una conclusione da fuori dell'argentino. E alla fine il City ha conquistato tre punti di platino.

Anche l'Inghilterra ha imparato a conoscere Gianluigi Donnarumma. Questa volta in positivo, dopo la delusione della finale di Euro 2021 vinta dall'Italia anche e soprattutto grazie alle parate del proprio portiere.

Donnarumma è stato uno dei grandi protagonisti del successo che nel pomeriggio il suo Manchester City ha ottenuto sul campo del Liverpool. Una vittoria fondamentale per non perdere contatto, forse definitivamente, con l'Arsenal capolista della Premier League.

Cos'ha fatto Donnarumma di tanto eclatante? Ha estratto dal cilindro una parata semplicemente clamorosa. E lo ha fatto proprio nel momento topico della partita.

  • LA PARATONA SU MAC ALLISTER

    Al minuto 99', agli sgoccioli di un recupero che come spesso accade è stato chilometrico, il Liverpool si è portato in avanti alla ricerca del pareggio: il Manchester City stava infatti conducendo per 2-1, quel che sarebbe poi stato il risultato finale.

    Mac Allister ha calciato a botta sicura dal limite e il pallone sembrava indirizzato verso la porta di Donnarumma. Sembrava, appunto: perché l'ex portiere del Milan ha estratto una parata incredibile, togliendo la palla da sotto la traversa ed alzandola in calcio d'angolo con un'estensione totale del braccio destro.

  • GUARDIOLA LO IMITA

    Assodato il fatto che Pep Guardiola, oltre ad essere un allenatore straordinario e vincente, è anche una specie di meme, ecco che il manager del City ha regalato al proprio pubblico un'altra espressione da ricordare: dopo l'intervento super di Donnarumma si è messo le mani in testa strabuzzando gli occhi, un po' per il sollievo per lo scampato pericolo e un po' per lo stupore di fronte a quel che aveva appena visto, e poi ne ha imitato l'intervento con un gesto bizzarro.

  • LA VITTORIA DEL CITY

    L'intervento prodigioso di Donnarumma ha permesso al Manchester City di imporsi in casa del Liverpool in una partita folle. Con i Reds padroni di casa passati in vantaggio a un quarto d'ora dal 90' e gli ospiti capaci di rimontare in extremis.

    Vantaggio di Szoboszlai al 74' per il Liverpool, pareggio di Bernardo Silva all'84', quindi il punto decisivo messo a segno da Haaland su rigore al terzo minuto di recupero: così il City ha conquistato l'intera posta in palio. Sempre nel recupero è stato espulso Szoboszlai, mentre Cherki si è visto annullare un goal da metà campo.

    Decisiva, appunto, è stata poi la parata sensazionale di Donnarumma: senza quel prodigio, il Liverpool si sarebbe portato sul 2-2.

  • L'ARSENAL NON SCAPPA

    Grazie a Donnarumma e alle reti di Bernardo Silva e Haaland, il Manchester City si è riportato a -6 dall'Arsenal in classifica. E dunque, di fatto, ha impedito la fuga solitaria dei Gunners padroni della Premier League.

    L'Arsenal ha 56 punti dopo il successo di sabato sul Sunderland. Mentre il Manchester City si è riportato al secondo posto da solo, con 50 punti, tre in più rispetto alla terza posizione dell'Aston Villa.

