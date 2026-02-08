La parata clamorosa di Donnarumma in Liverpool-Manchester City: miracolo su Mac Allister al 99'

Anche l'Inghilterra ha imparato a conoscere Gianluigi Donnarumma. Questa volta in positivo, dopo la delusione della finale di Euro 2021 vinta dall'Italia anche e soprattutto grazie alle parate del proprio portiere.
Donnarumma è stato uno dei grandi protagonisti del successo che nel pomeriggio il suo Manchester City ha ottenuto sul campo del Liverpool. Una vittoria fondamentale per non perdere contatto, forse definitivamente, con l'Arsenal capolista della Premier League.
Cos'ha fatto Donnarumma di tanto eclatante? Ha estratto dal cilindro una parata semplicemente clamorosa. E lo ha fatto proprio nel momento topico della partita.