La nuova vita di Evan Ferguson alla Roma: finalmente segna, si prende gli elogi di Michael Owen e allontana il mercato

Un movimento da attaccante puro, un destro da attaccante puro, un goal da attaccante puro. Perché questo è Evan Ferguson: un attaccante puro. Che però per buona parte della carriera ha avuto un rendimento realizzativo da difensore.
La Roma lo sta finalmente scoprendo. E Lecce è la riprova che qualcosa è cambiato: nella testa dell'ex centravanti di Brighton e West Ham, ma anche in quella di Gian Piero Gasperini, finalmente convinto di consegnargli una maglia da titolare dopo tante titubanze.
E così, mentre il mercato in entrata continua a proporre nomi caldi (Raspadori, Zirkzee), quello in uscita sembra destinato a cancellare il nome di Ferguson. Che sì, è stato piuttosto chiacchierato negli ultimi tempi. Ma che alla fine non dovrebbe muoversi da Roma.