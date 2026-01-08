La nuova vita di Evan Ferguson alla Roma: finalmente segna, si prende gli elogi di Michael Owen e allontana il mercato

Poi qualcosa è cambiato, come recita il titolo di un film di fine anni novanta con Jack Nicholson. In pochi, forse, si sarebbero attesi Ferguson più Dybala più Soulé in casa dell'Atalanta, tutti insieme appassionatamente contro un avversario così ostico da affrontare, anche considerando la mai semplice convivenza tra i due argentini sulla trequarti. Ma è successo. Ed è stato un segnale.

Ferguson era reduce dalla bella prestazione di qualche giorno prima contro il Genoa, in cui di nuovo era andato a segno. A Bergamo non è riuscito a ripetersi, quasi subito ha sprecato la (doppia) chance del vantaggio, poi ha deluso un po' come il resto degli attaccanti. Ma lo stesso si è guadagnato una nuova maglia da titolare a Lecce, non solo perché l'acciaccato Soulé è andato in panchina. E stavolta non l'ha sprecata.

"Ferguson deve fare una bella cosa - diceva Gasperini qualche giorno prima - Siccome rispetto a Dybala ha 21 anni, è giovanissimo, la deve mettere non tanto sul piano tecnico perché è improponibile il confronto, quanto sul piano della volontà, della fame, della voglia di arrivare, di sapere dov'è, di raggiungere e magari fregare il posto con queste armi".

Una bacchettata che nasce da un malessere. Come svelato dopo Juve-Roma dal Corriere dello Sport, Gasperini "non ha gradito (eufemismo) che Evan sia tornato poco in forma dalla prima sosta e non ha gradito che quando si è fatto male al piede aveva come priorità il ritiro con la sua selezione". Ma ora il rapporto pare aver preso una nuova piega.