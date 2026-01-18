La notte di Fullkrug: entra e risolve Milan-Lecce, primo (decisivo) goal in rossonero

Fullkrug è arrivato al Milan ad inizio gennaio in prestito fino al termine della stagione con diritto di riscatto in favore del club rossonero, di conseguenza il suo futuro si risolverà solo al termine dell'annata in corso. Ma intanto il Milan se lo gode eccome.

E pensare che l'ex Dormtund questa partita aveva rischiato di non giocarla a causa di un'infrazione ad un dito del piede che sembrava poterlo mettere ko per diverse settimane. E invece Fullkrug ha stretto i denti, si è lasciato i problemi alle spalle, e in poco meno di tre minuti ha lasciato il segno: il Milan ha finalmente il suo 9.