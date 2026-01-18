Pubblicità
Fullkrug MilanGetty Images
Michael Di Chiaro

La notte di Fullkrug: entra e risolve Milan-Lecce, primo (decisivo) goal in rossonero

Il centravanti tedesco entra nel finale di partita a San Siro e dopo meno di tre minuti dal suo ingresso in campo risolve la partita con il suo primo centro in Italia.

Pochi minuti per lasciare il segno. Pochi minuti per la sua prima 'griffe' a tinte rossonere. Pochi minuti per regalare al Milan una vittoria dal peso specifico enorme.

Dopo 75 minuti di onorevole resistenza, il Lecce si arrende alla squadra di Massimiliano Allegri: ad aprire uno squarcio nel muro giallorosso ci ha pensato Niclas Fullkrug, in campo da una manciata di minuti.

Primo goal in Italia per il tedesco, arrivato a gennaio dal West Ham. Una rete che può spostare tantissimo nella corsa Scudetto che vede il Diavolo sempre più in corsa.

  • IN GOAL DOPO 3 MINUTI

    La partita di Fullkrug è iniziata al 73' quando Allegri l'ha inserito al posto di Samuele Ricci. Al centravanti tedesco, una volta messo piede sul terreno di gioco, sono bastati tre minuti per lasciare un timbro indelebile sul match.

    Dopo essere andato vicino alla conclusione vincente pochi istanti prima, con Falcone bravo ad anticiparlo, il 9 rossonero ha colpito al minuto 76: cross da fondo campo di Saelemaekers e torsione aerea vincente dell'ex Borussia Dormtund che ha costretto il portiere leccese (tra i migliori in campo) a capitolare.

  • PRIMO GOAL IN ROSSONERO

    Per Fullkrug, quello contro il Lecce, è il primo centro assoluto in maglia rossonera, alla quarta presenza ufficiale.

    Dopo gli spezzoni contro Cagliari e Genoa, e la maglia da titolare a Firenze, per il classe 1993 c'è stato spazio solo a gara in corso anche contro i salentini, ma questa volta di minuti per lasciare il segno ne sono bastati appena tre dal momento del suo ingresso in campo. Di seguito, ecco i numeri di Fullkrug in rossonero:

    • 4 presenze
    • 1 volta titolare
    • 150 minuti giocati
    • 1 goal
  • NON SEGNAVA DA 9 MESI

    Fullkrug, oltre a essersi sbloccato in rossonero, ha interrotto un digiuno da goal davvero inusuale per un finalizzatore come lui.

    Il suo ultimo sigillo in gare ufficiali, infatti, risaliva addirittura a nove mesi fa: Fullkrug, infatti, non segnava dallo scorso 5 aprile quando andò a segno nel match tra West Ham e Wolverhampton. Un'astinenza finalmente interrotta e momento migliore di questo per farlo evidentemente non c'era.

  • AVEVA RISCHIATO DI NON GIOCARE

    Fullkrug è arrivato al Milan ad inizio gennaio in prestito fino al termine della stagione con diritto di riscatto in favore del club rossonero, di conseguenza il suo futuro si risolverà solo al termine dell'annata in corso. Ma intanto il Milan se lo gode eccome.

    E pensare che l'ex Dormtund questa partita aveva rischiato di non giocarla a causa di un'infrazione ad un dito del piede che sembrava poterlo mettere ko per diverse settimane. E invece Fullkrug ha stretto i denti, si è lasciato i problemi alle spalle, e in poco meno di tre minuti ha lasciato il segno: il Milan ha finalmente il suo 9.

