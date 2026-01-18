La notte di Fullkrug: entra e risolve Milan-Lecce, primo (decisivo) goal in rossonero

Pochi minuti per lasciare il segno. Pochi minuti per la sua prima 'griffe' a tinte rossonere. Pochi minuti per regalare al Milan una vittoria dal peso specifico enorme.
Dopo 75 minuti di onorevole resistenza, il Lecce si arrende alla squadra di Massimiliano Allegri: ad aprire uno squarcio nel muro giallorosso ci ha pensato Niclas Fullkrug, in campo da una manciata di minuti.
Primo goal in Italia per il tedesco, arrivato a gennaio dal West Ham. Una rete che può spostare tantissimo nella corsa Scudetto che vede il Diavolo sempre più in corsa.