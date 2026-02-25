Goal.com
Tottenham getting relegatedGOAL

La missione da brividi di Tudor: salvare un Tottenham nel caos dalla retrocessione sarà un'impresa

L'ex allenatore della Juventus ha perso malamente il derby contro l'Arsenal all'esordio e deve fare i conti con una serie impressionante di problemi. Che però ristagnano nel club da anni.

Era il derby del nord di Londra più atteso dai tempi dello scontro diretto per la Champions League del 2022. L'Arsenal, reduce da due pareggi molto deludenti contro Brentford e Wolves, aveva improvvisamente motivo di temere l'ingresso nella tana del Tottenham. Gli Spurs, in teoria, avevano dalla loro la carica dell'arrivo di un nuovo allenatore, ovvero Igor Tudor.

Tutto ciò ha funzionato solo in teoria domenica pomeriggio. Arsenal e Tottenham, oggi, sono due rivali agli antipodi: uno lotta per il titolo della Premier League, l'altro per non andare in Championship.

Fino ad ora, il timore dei tifosi degli Spurs di retrocedere era stato liquidato come allarmismo. La nuova squadra di Tudor, nonostante i suoi difetti, ha sicuramente abbastanza risorse per finire fuori dalle ultime tre posizioni dopo 38 partite. Solo che la partita di domenica è stata un messaggio al mondo che questa non è una squadra troppo forte per retrocedere.

  • Tottenham Hotspur v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    L'INVERSIONE DI ROTTA DI TUDOR

    Prima della sconfitta di domenica, Tudor trasmetteva grande fiducia: "È sempre un buon momento per giocare contro l'Arsenal in casa. È positivo se non sei in un buon momento. Li rispettiamo, ma giochiamo in casa. Vediamo cosa succederà. Dobbiamo avere coraggio, fiducia. Abbiamo buoni giocatori, loro hanno buoni giocatori. Quindi vediamo cosa succederà. Siate umili ma coraggiosi, intelligenti. Fate le cose giuste in campo. Giochiamo in casa, eh?".

    Sono bastati 90 minuti per prosciugare completamente la fiducia del croato: "Sono molto triste e molto arrabbiato e tutto il resto, ma in un certo senso è anche positivo capire qual è il nostro obiettivo - si è lamentato dopo la partita - Qual è l'obiettivo di questo club? Qual è l'obiettivo di questa squadra? Qual è l'obiettivo di questo allenatore, di questi giocatori, di questo staff? Diventare seri. La cura è guardarsi allo specchio. Ognuno di noi deve guardarsi allo specchio e provarci davvero, iniziare davvero a cambiare le abitudini: lavorare sodo è l'unico modo".

    Tudor ha detto che l'Arsenal è attualmente la migliore squadra al mondo, ed è vero. Ma anche i Wolves, che non hanno ancora superato il record del Derby County per il minor numero di punti accumulati in una stagione di Premier League, erano riusciti a rimontare due goal di svantaggio quattro giorni prima.

  • Tottenham Hotspur v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    TRE ANNI DI INFORTUNI

    Per la terza stagione consecutiva, gli Spurs hanno dovuto affrontare una crisi di infortuni che ha messo fuori gioco almeno metà della rosa nel momento cruciale della stagione. Se i giocatori che hanno saltato il derby fossero stati in forma o non squalificati e avessero formato una formazione titolare, avrebbero battuto la squadra che ha iniziato la partita: Kinsky; Porro, Romero, Danso, Udogie; Bentancur, Bergvall, Maddison; Kulusevski, Kudus, Odobert.

    La prima reazione negli anni precedenti era quella di incolpare lo stile intenso imposto da Ange Postecoglou, la cui filosofia ad alto ritmo aveva causato crisi simili in altri club. Anche se probabilmente c'è del vero in questo, ci deve essere qualche altra ragione per cui questa tendenza è continuata anche sotto la guida di Frank, un allenatore meno esigente. Come è possibile che un club con le infrastrutture e le tecnologie più avanzate e all'avanguardia abbia atleti al massimo della forma fisica che cadono come mosche per un periodo così lungo?

  • Tottenham Hotspur v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    MANCANZA DI QUALITÀ

    Il motivo principale alla base del declino del Tottenham è semplicemente quello di aver fatto acquisti sbagliati. Il club londinese ha sprecato una generazione d'oro di talenti come Kane, Son, Eriksen e Alli, non riuscendo a sostituirli in modo adeguato. E ora, anche i presunti migliori giocatori della squadra sono lontani dalla forma migliore da una o due stagioni.

    Romero è un vero e proprio peso; van de Ven è un difensore molto mediocre, se non fosse per la sua velocità fulminea e i suoi recuperi in transizione; Porro è stato al di sotto della media in entrambe le fasi di gioco quest'anno; Richarlison può segnare qualche goal, ma offre poco altro ed è raramente in forma; Vicario ha subito un forte regresso rispetto alla stagione d'esordio. I nuovi acquisti estivi Kudus e Xavi Simons, costati in totale oltre 100 milioni di sterline, hanno totalizzato insieme ben tre goal in Premier League.

    Al di là dei protagonisti, c'è una sorprendente carenza di talenti nel resto della rosa. La differenza di livello tecnico tra Tottenham e Arsenal è stata sbalorditiva, con i padroni di casa che hanno pagato il prezzo per aver messo insieme una squadra di duellanti invece di giocatori che sanno come far progredire la palla.

    Come ha affermato l'ex allenatore Mauricio Pochettino, non ha senso che gli Spurs abbiano una casa lussuosa se non riescono a riempirla con mobili adeguati. È una richiesta che è caduta nel vuoto e che ora sta tornando a tormentare il club.

  • Leicester City v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    SIMILITUDINI INQUIETANTI

    Jamie Carragher ha scritto venerdì nella sua rubrica sul Daily Telegraph che la retrocessione del Tottenham sarebbe il più grande flop del calcio inglese dai tempi del Manchester United, che nel 1974, sei anni dopo aver vinto la sua prima Coppa dei Campioni, cadde nella vecchia Division Two. L'ultima retrocessione degli Spurs avvenne poco dopo, nel 1977, cinque anni dopo aver vinto la prima Coppa UEFA.

    Ciò non significa che da allora non ci siano state altre storie scioccanti. Il Leeds, sebbene ostacolato da una serie di problemi finanziari, è retrocesso nel 2003/04. Il Newcastle l'ha seguito cinque anni dopo. Più recentemente, il Leicester è precipitato nella trappola nel 2022/23, sette anni dopo la favola della vittoria della Premier League e due stagioni dopo essersi quasi qualificato per la Champions League.

    La storia del Leicester dovrebbe essere d'esempio per il Tottenham. Le Foxes chiuso per due volte al quinto posto e poi all'ottavo nei tre anni precedenti la retrocessione. La loro rosa vantava giocatori come Tielemans, Barnes, Dewsbury-Hall e l'attuale vice capitano degli Spurs Maddison.

  • West Ham United v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    LA RINASCITA DEI RIVALI

    Ciò che non ha aiutato gli Spurs negli ultimi due mesi è che le squadre che li circondano hanno ritrovato la forma. Il West Ham, rimasto impantanato nelle ultime tre posizioni della classifica per tutte le settimane della stagione tranne tre, era a 13 punti dal Tottenham prima dell'incontro del 17 gennaio. Da quando hanno vinto quella battaglia nel nord di Londra, gli Hammers hanno ridotto il distacco a quattro punti, perdendo solo una volta nel frattempo.

    Il Nottingham Forest, 17°, aveva perso solo una partita su sei, compreso un pareggio contro l'Arsenal, prima di licenziare Sean Dyche. Domenica gli uomini di Vitor Pereira sono stati sfortunati a perdere contro il Liverpool, dopo averlo dominato per gran parte della partita giocata al City Ground.

    Più in alto in classifica, il Leeds ha perso solo due partite di campionato dalla fine di novembre, mentre il Crystal Palace, che rischiava di essere trascinato nella battaglia a causa della guerra civile tra l'allenatore Oliver Glasner e i tifosi, occupa una posizione relativamente buona ed è al 13° posto con 35 punti.

  • Tottenham Hotspur v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    QUANDO SI TORNA A VINCERE?

    Certo, la forma delle concorrenti non avrebbe molta importanza se il Tottenham riuscisse semplicemente a rimettere ordine in casa propria e a mettere insieme qualche vittoria. Il problema è che i londinesi non hanno ancora vinto una partita di campionato nel 2026 e solo due da novembre. Wrexham, Mansfield Town e Macclesfield hanno tutte battuto avversari della Premier League più recentemente degli Spurs.

    Il Tottenham ha 11 partite per mantenere lo status di squadra di massima serie. Nelle sfide della scorsa stagione contro le stesse avversarie, ad eccezione di Leeds e Sunderland che militavano in Championship, ha però vinto solo una volta: contro l'Everton in casa, ovvero la contendente dell'ultima giornata di campionato. La squadra allora allenata da Postecoglou, per la cronaca, ha perso le altre otto.

  • Manchester City v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    DI CHI È LA COLPA?

    Non è possibile attribuire la responsabilità del declino degli Spurs a un unico fattore. Si tratta piuttosto di una responsabilità che deve essere condivisa in misura diversa a vari livelli.

    Cominciamo con Daniel Levy, presidente di lunga data del club prima di essere sorprendentemente estromesso nel settembre 2025. Il suo errore fatale è stato quello di intromettersi costantemente in questioni, solitamente i trasferimenti, che non richiedevano necessariamente il suo coinvolgimento, il che ha coinciso con il grave declino della squadra nei sei anni successivi all'esonero di Pochettino. Interferendo, Levy non ha fatto altro che rovinare la propria reputazione tra i tifosi, diventando il bersaglio delle critiche fino alla sua definitiva partenza.

    Le principali responsabilità quotidiane di Levy sono state assunte dal CEO Vinai Venkatesham, il cui arrivo lo scorso anno è stato una sorpresa totale, data la sua precedente collaborazione di 14 anni con l'Arsenal. Un recente articolo del Daily Mail ha affermato che dietro le quinte dell'Emirates Stadium c'era shock per la quantità di responsabilità che ha immediatamente assunto agli Spurs, dopo essere stato considerato un "dirigente aziendale" nei Gunners.

    La carica di presidente è stata ricoperta a titolo non esecutivo da Peter Charrington, direttore della ENIC. Sono loro, in ultima analisi, i principali responsabili per aver permesso che il club cadesse in questa situazione sotto la loro guida. Anche se considerano il Tottenham un'azienda piuttosto che una squadra di calcio, il valore del loro patrimonio sta per subire una significativa contrazione.

    In termini di reclutamento (al di là degli interventi di Levy), Johan Lange ha avuto carta bianca per cinque finestre di mercato complete. Da quando è entrato ufficialmente a far parte del club come direttore tecnico, poi promosso a direttore sportivo il 1° novembre 2023, gli Spurs hanno vinto solo 30 delle 93 partite di Premier League disputate. La media è di 1,15 punti a partita, che si traduce in 43,7 punti in una stagione di 38 partite. 

    Poi gli allenatori. Postecoglou ha cercato di sminuire la normalizzazione delle sconfitte in due recenti apparizioni al podcast Stick To Football, ma è una tendenza che è iniziata sotto il suo occhio vigile, nonostante la vittoria dell'Europa League. Frank è stato chiamato per cambiare quella cultura, ma l'ha solo peggiorata con il suo atteggiamento conservatore.

    L'attuale rosa potrà non essere all'altezza per competere per la qualificazione alla Champions League e, in teoria, dovrebbe attestarsi al massimo a metà classifica. Ma considerando il 17° posto della scorsa stagione e l'attuale 16°, viene da chiedersi se questa squadra non sia stata finora seriamente sopravvalutata.

    Il Tottenham sta precipitando verso la retrocessione. E il ritorno dei giocatori chiave dopo infortuni e squalifiche potrebbe anche arrivare troppo tardi. Con il serio rischio di assistere in tempo reale a un evento storico.

Premier League
Fulham crest
Fulham
FUL
Tottenham Hotspur crest
Tottenham Hotspur
TOT
0