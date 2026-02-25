Prima della sconfitta di domenica, Tudor trasmetteva grande fiducia: "È sempre un buon momento per giocare contro l'Arsenal in casa. È positivo se non sei in un buon momento. Li rispettiamo, ma giochiamo in casa. Vediamo cosa succederà. Dobbiamo avere coraggio, fiducia. Abbiamo buoni giocatori, loro hanno buoni giocatori. Quindi vediamo cosa succederà. Siate umili ma coraggiosi, intelligenti. Fate le cose giuste in campo. Giochiamo in casa, eh?".

Sono bastati 90 minuti per prosciugare completamente la fiducia del croato: "Sono molto triste e molto arrabbiato e tutto il resto, ma in un certo senso è anche positivo capire qual è il nostro obiettivo - si è lamentato dopo la partita - Qual è l'obiettivo di questo club? Qual è l'obiettivo di questa squadra? Qual è l'obiettivo di questo allenatore, di questi giocatori, di questo staff? Diventare seri. La cura è guardarsi allo specchio. Ognuno di noi deve guardarsi allo specchio e provarci davvero, iniziare davvero a cambiare le abitudini: lavorare sodo è l'unico modo".

Tudor ha detto che l'Arsenal è attualmente la migliore squadra al mondo, ed è vero. Ma anche i Wolves, che non hanno ancora superato il record del Derby County per il minor numero di punti accumulati in una stagione di Premier League, erano riusciti a rimontare due goal di svantaggio quattro giorni prima.