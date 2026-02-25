Non è possibile attribuire la responsabilità del declino degli Spurs a un unico fattore. Si tratta piuttosto di una responsabilità che deve essere condivisa in misura diversa a vari livelli.
Cominciamo con Daniel Levy, presidente di lunga data del club prima di essere sorprendentemente estromesso nel settembre 2025. Il suo errore fatale è stato quello di intromettersi costantemente in questioni, solitamente i trasferimenti, che non richiedevano necessariamente il suo coinvolgimento, il che ha coinciso con il grave declino della squadra nei sei anni successivi all'esonero di Pochettino. Interferendo, Levy non ha fatto altro che rovinare la propria reputazione tra i tifosi, diventando il bersaglio delle critiche fino alla sua definitiva partenza.
Le principali responsabilità quotidiane di Levy sono state assunte dal CEO Vinai Venkatesham, il cui arrivo lo scorso anno è stato una sorpresa totale, data la sua precedente collaborazione di 14 anni con l'Arsenal. Un recente articolo del Daily Mail ha affermato che dietro le quinte dell'Emirates Stadium c'era shock per la quantità di responsabilità che ha immediatamente assunto agli Spurs, dopo essere stato considerato un "dirigente aziendale" nei Gunners.
La carica di presidente è stata ricoperta a titolo non esecutivo da Peter Charrington, direttore della ENIC. Sono loro, in ultima analisi, i principali responsabili per aver permesso che il club cadesse in questa situazione sotto la loro guida. Anche se considerano il Tottenham un'azienda piuttosto che una squadra di calcio, il valore del loro patrimonio sta per subire una significativa contrazione.
In termini di reclutamento (al di là degli interventi di Levy), Johan Lange ha avuto carta bianca per cinque finestre di mercato complete. Da quando è entrato ufficialmente a far parte del club come direttore tecnico, poi promosso a direttore sportivo il 1° novembre 2023, gli Spurs hanno vinto solo 30 delle 93 partite di Premier League disputate. La media è di 1,15 punti a partita, che si traduce in 43,7 punti in una stagione di 38 partite.
Poi gli allenatori. Postecoglou ha cercato di sminuire la normalizzazione delle sconfitte in due recenti apparizioni al podcast Stick To Football, ma è una tendenza che è iniziata sotto il suo occhio vigile, nonostante la vittoria dell'Europa League. Frank è stato chiamato per cambiare quella cultura, ma l'ha solo peggiorata con il suo atteggiamento conservatore.
L'attuale rosa potrà non essere all'altezza per competere per la qualificazione alla Champions League e, in teoria, dovrebbe attestarsi al massimo a metà classifica. Ma considerando il 17° posto della scorsa stagione e l'attuale 16°, viene da chiedersi se questa squadra non sia stata finora seriamente sopravvalutata.
Il Tottenham sta precipitando verso la retrocessione. E il ritorno dei giocatori chiave dopo infortuni e squalifiche potrebbe anche arrivare troppo tardi. Con il serio rischio di assistere in tempo reale a un evento storico.