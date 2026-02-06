La mini sosta sorride al Milan: infortunati e non solo, così Allegri prepara lo sprint

Una mini sosta a campionato in corso che potrebbe portare più di un beneficio al Milan di Allegri.
La formazione rossonera non scenderà in campo in questo weekend, visto che la sfida contro il Como in programma nel prossimo turno è stata rinviata al 18 febbraio per l’indisponibilità di San Siro per via dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina.
Tra la sfida vinta contro il Bologna (3 febbraio) e la gara contro il Pisa (13 febbraio), prossimo impegno dei rossoneri, il Milan ha ben 10 giorni liberi.
Un arco temporale importante che Allegri sfrutterà per far ricaricare le energie fisiche e mentali alla sua squadra e per ritrovare i diversi calciatori acciaccati.