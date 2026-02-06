Goal.com
ACF Fiorentina v AC Milan - Serie AGetty Images Sport
Nino Caracciolo

La mini sosta sorride al Milan: infortunati e non solo, così Allegri prepara lo sprint

I rossoneri non scenderanno in campo in questo weekend contro il Como: Allegri avrà dieci giorni per lavorare a Milanello e provare a recuperare tutti gli acciaccati.

Una mini sosta a campionato in corso che potrebbe portare più di un beneficio al Milan di Allegri.

La formazione rossonera non scenderà in campo in questo weekend, visto che la sfida contro il Como in programma nel prossimo turno è stata rinviata al 18 febbraio per l’indisponibilità di San Siro per via dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina.

Tra la sfida vinta contro il Bologna (3 febbraio) e la gara contro il Pisa (13 febbraio), prossimo impegno dei rossoneri, il Milan ha ben 10 giorni liberi.

Un arco temporale importante che Allegri sfrutterà per far ricaricare le energie fisiche e mentali alla sua squadra e per ritrovare i diversi calciatori acciaccati.

  • RIPOSO PER I ROSSONERI

    Dopo la gara vinta con il Bologna, Allegri ha concesso alla squadra tre giorni di riposo: Modric e compagni torneranno ad allenarsi domenica pomeriggio. Un modo per riposare i muscoli e per recuperare energie psicofisiche.

  • INFORUNATI SULLA VIA DEL RECUPERO

    I 10 giorni senza partite ufficiali permetteranno al Milan di recuperare i calciatori acciaccati: sia Leao che Pulisic ormai da settimane sono alle prese con alcune noie fisiche che non gli stanno permettendo di scendere in campo al meglio.

    Fullkrug, invece, in campo sta andando ugualmente nonostante il dolore per il dito del piede rotto: anche per il tedesco questo periodo sarà molto importante. Ai box per un problema muscolare c’è anche Saelemaekers: il belga potrebbe farsi trovare pronto proprio in occasione della gara contro il Pisa.

  • MODRIC RIFIATA

    A inizio stagione il Milan ha optato per avere una rosa corta, visto la mancanza di impegni europei. Normale dunque che qualche giocatore sia sceso quasi sempre in campo, come ad esempio nel caso di Luka Modric, divenuto fin da subito un insostituibile per Allegri. Il weekend di stop permetterà al quarantenne croato – così come ha chi ha giocato di più – di tirare il fiato.

  • GIORNI DI LAVORO A MILANELLO

    Allegri proverà a sfruttare questa mini sosta senza partite ufficiali per lavorare a Milanello: i rossoneri avranno la possibilità di preparare al meglio il prossimo blocco di partite, che potrebbe rappresentare uno spaccato importante per le ambizioni dei rossoneri. Oggi secondi, ma con una parte conclusiva di stagione ancora tutta da scrivere.

