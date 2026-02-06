La mini sosta sorride al Milan: infortunati e non solo, così Allegri prepara lo sprint

A inizio stagione il Milan ha optato per avere una rosa corta, visto la mancanza di impegni europei. Normale dunque che qualche giocatore sia sceso quasi sempre in campo, come ad esempio nel caso di Luka Modric, divenuto fin da subito un insostituibile per Allegri. Il weekend di stop permetterà al quarantenne croato – così come ha chi ha giocato di più – di tirare il fiato.