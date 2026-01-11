La mini-crisi dell’Al-Nassr può prolungare il digiuno di trofei di Cristiano Ronaldo: con l’Al-Hilal una sfida decisiva

L'Al-Nassr è stato sconfitto solo per 3-2 dall'Al-Ahli all'Alinma Bank Stadium il 2 gennaio.

Ha dimostrato una notevole capacità di recupero, riuscendo a pareggiare dopo lo shock di aver subito due goAl da Ivan Toney nei primi 20 minuti, ma il gol della vittoria di Merih Demiral al 55° minuto è stato il giusto premio per l'Al-Ahli, che ha avuto ben otto grandi occasioni durante la partita. Nonostante abbia segnato due volte, l'Al-Nassr non ha creato molto, tanto che i due goal di Abdulelah Al Amri sono stati frutto di un errore del portiere e di un colpo di testa da corner.

Di conseguenza, Jesus non ha potuto nascondersi dietro le statistiche dopo la perdita dell'imbattibilità della sua squadra. "Siamo stati scarsi in difesa", ha ammesso.

Tuttavia, il tecnico ha anche ritenuto che la sua squadra fosse stata "superata" perché "l'Al Ahli era fisicamente più forte". "La vittoria", ha detto, "è stata più una questione di forma fisica che altro".

Considerando che la stanchezza era diventata una preoccupazione, forse la sconfitta per 2-1 in casa contro l'Al-Qadsiah di solo tre giorni dopo non avrebbe dovuto sorprendere più di tanto.