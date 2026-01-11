La mini-crisi dell’Al-Nassr può prolungare il digiuno di trofei di Cristiano Ronaldo: con l’Al-Hilal una sfida decisiva

Il trasferimento di Cristiano Ronaldo all'Al-Nassr nel gennaio 2023 ha rappresentato ovviamente qualcosa di più di una semplice questione calcistica. Il Fondo di Investimento Pubblico (PIF) dell'Arabia Saudita ha ingaggiato la superstar portoghese per fare di lui il volto di un ambizioso progetto nazionale, partendo dal presupposto che Ronaldo avrebbe pubblicato immagini positive del Paese sui suoi account social e avrebbe ottenuto grandi successi sul campo.
Tuttavia, sebbene abbia ritrovato il tocco da goleador che lo aveva abbandonato durante la sua seconda esperienza al Manchester United, arrivando a segnare 114 reti in 128 partite con l'Al-Nassr, non ha ancora vinto alcun trofeo importante da quando è arrivato a Riyadh.
Fino a due settimane fa, la conquista del titolo della Saudi Pro League sembrava una formalità, visto che non solo la sua squadra era in testa alla classifica, ma vantava anche un record impeccabile di 10 vittorie in 10 partite.
Da quando è stato sorprendentemente bloccato sul 2-2 dall'Al-Ettifaq, però, le cose hanno preso una piega così negativa che la squadra di Jorge Jesus ora ha probabilmente bisogno di battere lunedì la nuova capolista, l'Al-Hilal, per mantenere vive le sue speranze di titolo. Cosa è andato storto per Ronaldo & Co. e riusciranno a ribaltare la situazione nel derby della capitale?