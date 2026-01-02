La Lazio ritrova Rovella dopo l'infortunio e l'operazione: il centrocampista si allena in gruppo, torna a disposizione di Sarri dopo tre mesi e mezzo

La Lazio ritrova Nicolò Rovella dopo un’assenza lunga e per infortunio. Nella mattinata di oggi, venerdì 2 gennaio, il centrocampista è tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo a Formello, segnando una tappa decisiva nel percorso di recupero dopo l’infortunio e l’operazione chirurgica.
Il rientro del numero 6 rappresenta una notizia importante per la squadra biancoceleste e per il suo allenatore Maurizio Sarri, che potrà nuovamente contare su una pedina importante del suo centrocampo a distanza di oltre tre mesi e mezzo dall’ultima apparizione ufficiale.