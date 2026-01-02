Pubblicità
Alessandro De Felice

La Lazio ritrova Rovella dopo l'infortunio e l'operazione: il centrocampista si allena in gruppo, torna a disposizione di Sarri dopo tre mesi e mezzo

Dopo tre mesi e mezzo di stop per pubalgia e intervento chirurgico, il centrocampista biancoceleste torna ad allenarsi con la squadra.

La Lazio ritrova Nicolò Rovella dopo un’assenza lunga e per infortunio. Nella mattinata di oggi, venerdì 2 gennaio, il centrocampista è tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo a Formello, segnando una tappa decisiva nel percorso di recupero dopo l’infortunio e l’operazione chirurgica. 

Il rientro del numero 6 rappresenta una notizia importante per la squadra biancoceleste e per il suo allenatore Maurizio Sarri, che potrà nuovamente contare su una pedina importante del suo centrocampo a distanza di oltre tre mesi e mezzo dall’ultima apparizione ufficiale.

  • IL RITORNO IN GRUPPO

    Secondo quanto riferito da Sky Sport, Nicolò Rovella ha svolto l’intera seduta di allenamento con il resto della squadra, mostrando buone sensazioni fisiche. 

    Il ritorno in gruppo arriva dopo settimane di lavoro personalizzato e conclude la fase riabilitativa seguita all’intervento chirurgico, segnando il primo passo concreto verso il ritorno tra i convocati della Lazio, anche se lo staff tecnico e medico valuterà giorno per giorno la gestione dei carichi.

  • L’INFORTUNIO E L’OPERAZIONE

    Nicolò Rovella era alle prese da tempo con una pubalgia persistente che non gli ha dato tregua. 

    Le ultime due presenze risalgono al mese di settembre, prima contro il Sassuolo e poi nel derby contro la Roma, gare nelle quali era stato schierato titolare da Maurizio Sarri ma costretto a lasciare il campo già all’intervallo o poco dopo. 

    La situazione ha portato alla decisione del calciatore, in accordo con la società, di sottoporsi ad un intervento chirurgico giovedì 20 novembre. 

    A comunicarlo è stata la società biancoceleste con una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito, nella quale la Lazio ha spiegato che il calciatore era stato sottoposto a un’operazione per “Groin Pain bilaterale refrattaria alle terapie conservative”, specificando che l’intervento era perfettamente riuscito e che sarebbe seguito un percorso riabilitativo graduale.

  • LA GESTIONE

    Il ritorno in gruppo apre ora il tema della convocazione. Come riportato da Sky Sport, resta da capire se Rovella potrà essere già disponibile per la prossima sfida  oppure se il rientro verrà rimandato alla gara successiva. 

    La Lazio tornerà in campo il 4 gennaio alle 12:30 allo Stadio Olimpico contro il Napoli, mentre tre giorni dopo, il 7 gennaio, affronterà la Fiorentina sempre in casa. 

    Sarri e il suo staff valuteranno le risposte del giocatore nei prossimi allenamenti, tenendo conto della necessità di evitare ricadute dopo un’assenza così prolungata.

  • I NUMERI DI ROVELLA

    La pubalgia aveva costretto Rovella a fermarsi già a partire dalla quinta giornata di campionato, dopo un avvio segnato da continui problemi fisici. 

    Fino a oggi il centrocampista ha collezionato solo quattro presenze, con un assist contro il Verona. 

    Nella scorsa stagione, invece, Rovella aveva totalizzato 33 presenze complessive con tre assist, confermandosi come elemento centrale nelle rotazioni anche sotto la gestione Baroni.

  • IL CALENDARIO DELLA LAZIO

    Il recupero di Rovella arriva in un momento fitto di impegni per la Lazio

    Dopo Napoli e Fiorentina, i biancocelesti saranno impegnati in trasferta contro il Verona l’11 gennaio alle 18:00, per poi tornare all’Olimpico il 19 gennaio alle 20:45 contro il Como di Cesc Fabregas

    il ritorno del centrocampista consente a Sarri di avere maggiori soluzioni in mezzo al campo, soprattutto in una fase della stagione in cui la profondità della rosa diventa determinante.

