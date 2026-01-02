La Lazio ritrova Rovella dopo l'infortunio e l'operazione: il centrocampista si allena in gruppo, torna a disposizione di Sarri dopo tre mesi e mezzo

Nicolò Rovella era alle prese da tempo con una pubalgia persistente che non gli ha dato tregua.

Le ultime due presenze risalgono al mese di settembre, prima contro il Sassuolo e poi nel derby contro la Roma, gare nelle quali era stato schierato titolare da Maurizio Sarri ma costretto a lasciare il campo già all’intervallo o poco dopo.

La situazione ha portato alla decisione del calciatore, in accordo con la società, di sottoporsi ad un intervento chirurgico giovedì 20 novembre.

A comunicarlo è stata la società biancoceleste con una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito, nella quale la Lazio ha spiegato che il calciatore era stato sottoposto a un’operazione per “Groin Pain bilaterale refrattaria alle terapie conservative”, specificando che l’intervento era perfettamente riuscito e che sarebbe seguito un percorso riabilitativo graduale.