Pubblicità
Pubblicità
Bologna FC 1909 v SSC Napoli - Serie AGetty Images Sport
Lelio Donato

La Juventus valuta rinforzi in attacco: dal recupero di Milik alle voci su Lucca, cosa può succedere a gennaio

David non convince ancora Spalletti, Openda può essere utilizzato anche come vice Yildiz: la Juventus valuta l'acquisto di una prima punta a gennaio per sostituire Vlahovic. Ma occhio al recupero di Milik.

Pubblicità

Il grave infortunio di Dusan Vlahovic ha privato Spalletti dell'attaccante titolare scelto per la sua Juventus.


Proprio per questo motivo, secondo quanto scrive 'Tuttosport', l'allenatore potrebbe chiedere l'acquisto di un'altra prima punta già a gennaio.

Una mossa in parte dovuta alle difficoltà incontrate da Openda e David in questi primi mesi. Ma anche alle caratteristiche dei giocatori, non ideali per il calcio di Spalletti.

In realtà alla Juventus c'è un attaccante, Arek Milik, che piace molto all'allenatore toscano. Le condizioni del polacco dopo il lunghissimo stop però sono ancora tutte da valutare.

  • PERCHÈ SPALLETTI VUOLE UN ATTACCANTE

    Limitandosi all'aspetto puramente numerico, in realtà, il ruolo dell'attaccante centrale alla Juventus sarebbe coperto anche senza Vlahovic.

    Attualmente a disposizione di Spalletti infatti ci sono addirittura tre punte dopo il recente recupero di Milik.

    Il tecnico però non ritiene David e Openda ideali per il suo tipo di calcio e vorrebbe un attaccante più fisico, dunque in grado di fare salire la squadra in modo pulito.

    L'ex Lipsia, in realtà, contro la Roma ha fatto bene ed è apparso in crescita. Ma contro squadre chiuse ha già dimostrato di faticare parecchio e potrebbe essere impiegato da Spalletti più come vice Yildiz.

    • Pubblicità
  • Milik Juventus Serie AGetty Images

    COME STA DAVVERO MILIK?

    Come detto, un po' a sorpresa, in occasione di Juventus-Roma si è finalmente rivisto Arek Milik.

    L'attaccante polacco è tornato tra i convocati e ha assistito alla gara contro i giallorossi dalla panchina insieme ai compagni.

    Nelle prossime settimane le condizioni di Milik verranno valutate con grande attenzione da Spalletti. Il tecnico, infatti, nutre grande stima nei suoi confronti ma ha bisogno di garanzie fisiche per puntare sull'ex Napoli.

    In caso contrario potrebbe davvero chiedere alla società di tornare sul mercato per acquistare un altro attaccante.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LE VOCI SU LUCCA ALLA JUVENTUS

    Ma chi potrebbe arrivare per l'attacco della Juventus a gennaio?

    Secondo quanto riporta 'Tuttosport' c'è stato già un contatto tra la società bianconera e Giuseppe Riso, agente tra gli altri di Lorenzo Lucca.

    La punta viene data in uscita dal Napoli dove rischia di essere chiuso dal recupero di Lukaku e dall'esplosione di Hojlund.

    Lucca peraltro ha debuttato in nazionale proprio con Luciano Spalletti e sarebbe un profilo gradito al tecnico bianconero.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • LUCCA-JUVE, OPERAZIONE DIFFICILE

    Al momento  però il trasferimento di Lorenzo Lucca alla Juventus a gennaio resta molto complicato.

    Il Napoli infatti difficilmente vorrà rinforzare una diretta concorrente durante la finestra invernale. Inoltre l'attaccante si è trasferito in prestito con obbligo di riscatto già fissato ma solo dopo il primo punto conquistato dalla squadra di Conte a partire da febbraio.

    Una formalità, insomma, ma che non si verificherà prima della chiusura del mercato di gennaio. Mentre la Juventus vorrebbe acquistare Lucca in prestito oneroso.

    Servirebbe quindi un accordo a tre con Napoli e Udinese, oppure che gli azzurri anticipassero il riscatto di Lucca dai friulani e poi lo girassero alla Juventus.

  • Pubblicità
    Pubblicità
0