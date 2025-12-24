La Juventus valuta rinforzi in attacco: dal recupero di Milik alle voci su Lucca, cosa può succedere a gennaio

Limitandosi all'aspetto puramente numerico, in realtà, il ruolo dell'attaccante centrale alla Juventus sarebbe coperto anche senza Vlahovic.

Attualmente a disposizione di Spalletti infatti ci sono addirittura tre punte dopo il recente recupero di Milik.

Il tecnico però non ritiene David e Openda ideali per il suo tipo di calcio e vorrebbe un attaccante più fisico, dunque in grado di fare salire la squadra in modo pulito.

L'ex Lipsia, in realtà, contro la Roma ha fatto bene ed è apparso in crescita. Ma contro squadre chiuse ha già dimostrato di faticare parecchio e potrebbe essere impiegato da Spalletti più come vice Yildiz.