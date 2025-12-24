La Juventus valuta rinforzi in attacco: dal recupero di Milik alle voci su Lucca, cosa può succedere a gennaio

Il grave infortunio di Dusan Vlahovic ha privato Spalletti dell'attaccante titolare scelto per la sua Juventus.
Proprio per questo motivo, secondo quanto scrive 'Tuttosport', l'allenatore potrebbe chiedere l'acquisto di un'altra prima punta già a gennaio.
Una mossa in parte dovuta alle difficoltà incontrate da Openda e David in questi primi mesi. Ma anche alle caratteristiche dei giocatori, non ideali per il calcio di Spalletti.
In realtà alla Juventus c'è un attaccante, Arek Milik, che piace molto all'allenatore toscano. Le condizioni del polacco dopo il lunghissimo stop però sono ancora tutte da valutare.