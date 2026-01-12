La Juventus si rilancia in chiave Scudetto, classifica ribaltata in un mese: da Locatelli e Miretti a David, la cura Spalletti funziona

All’Allianz Stadium la Juventus indirizza il match sin dalle battute iniziali, rendendo la trasferta proibitiva per i grigiorossi.

Il successo permette ai bianconeri di salire a quota terzo posto in coabitazione con Napoli e Roma, in attesa del recupero degli azzurri contro il Parma.

Dal 10 dicembre al 12 gennaio la Juventus ha raccolto sedici punti su diciotto in campionato con vittorie su Bologna, Roma, Pisa, Sassuolo e Cremonese e l’unico pareggio contro il Lecce, oltre a un successo in Champions.

Prima di questa striscia la squadra era settima, alle spalle anche di Bologna e Como e distante quattro punti dal quarto posto; oggi è padrona del proprio destino, terza a pari merito con la Roma e con il Napoli.