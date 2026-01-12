La Juventus si rilancia in chiave Scudetto, classifica ribaltata in un mese: da Locatelli e Miretti a David, la cura Spalletti funziona

La Juventus rilancia le proprie ambizioni e lo fa con una prova senza appello: 5-0 alla Cremonese all’Allianz Stadium, partita chiusa già nel primo tempo.
La squadra guidata da Luciano Spalletti impone ritmo e qualità, aggancia il terzo posto insieme a Napoli e Roma e certifica una rimonta che in un mese ha cambiato la geografia del campionato.
Da Cremona alla Cremonese. La prima gara del girone di ritorno evidenzia la mano dell’allenatore di Certaldo, che ha riportato i risultati in casa bianconera grazie all’identità chiara della sua squadra e all’apporto fondamentale di tanti singoli rigenerati dopo il suo arrivo sulla panchina della Vecchia Signora.