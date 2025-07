Bremer sarà come un nuovo acquisto per la Juventus: il brasiliano ha anticipato i compagni, quando può tornare in campo per giocare.

Due acquisti fino a qui per la Juventus, ovvero Francisco Conceicao e Jonathan David ma forse, sarebbe più giusto parlare di tre rinforzi per Igor Tudor e il "terzo" è per certi aspetti il più importante.

Il tecnico infatti potrà per la prima volta contare su Gleison Bremer, fermo da inizio ottobre per il grave infortunio al ginocchio e adesso pronto a rientrare in campo come da programma.





Bremer è già a Torino per lavorare, senza lasciare niente al caso in un momento così importante e delicato, quello che lo porterà a scendere nuovamente con i compagni in una partita e non solo in allenamento. Ma quando accadrà?