Lelio Donato

La Juventus può puntare allo Scudetto? Arriva il mese degli esami: dal Napoli a Roma, le cinque sfide verità per i bianconeri

La crescita della Juventus con l'arrivo di Luciano Spalletti è evidente sotto tutti i punti di vista: risultati, goal segnati e solidità difensiva. Ora gli esami verità con cinque sfide di alta classifica in poco più di un mese.

Senza il passo falso casalingo contro il Lecce, frutto soprattutto di qualche clamoroso errore dei singoli, la Juventus oggi si ritroverebbe seconda in classifica a -2 dall'Inter.


Certo i bianconeri hanno ancora una partita in più rispetto ai nerazzurri, ma anche a Milan e Napoli, che devono recuperare la gara rinviata causa Supercoppa Italiana a dicembre.

Alla fine di questa settimana avremo finalmente una classifica senza asterischi che, nel peggiore dei casi per la Juventus, vedrà i bianconeri quarti a -7 dalla vetta.

Una distanza importante ma non impossibile da colmare con un girone di fatto ancora tutto da giocare. Specie per una squadra, ovvero quella di Spalletti, che appare in crescita sotto ogni aspetto.

Ma la Juventus può davvero puntare ancora allo Scudetto? 

  • LE PAROLE DI SPALLETTI E LA DISTANZA DALLE PRIME

    Luciano Spalletti al termine di Juventus-Cremonese ha frenato gli entusiasmo sottolineando come, a suo dire, i bianconeri non siano ancora al livello delle prime.

    "A che distanza siamo da Inter e Napoli? L'ho guardata bene la partita, sono due squadre che mi piacciono, hanno fatto vedere un calcio di livello top. Partita bellissima, a viso aperto, con carattere, con personalità e con idee. Due allenatori che fanno bene il loro lavoro.Noi dobbiamo crescere per essere a quel livello lì, servono step e vanno fatti velocemente" ha ammesso Spalletti a 'Sky Sport'.

    Poi però il tecnico della Juventus ha chiosato: "Vedo grande disponibilità e impegno, c'è la possibilità di andare ancora a raccattare qualcosa".

    La sua squadra, insomma, non è al livello di Inter e Napoli ma secondo Spalletti può arrivarci. O almeno avvicinarsi ulteriormente. Se basterà per rientrare nella lotta Scudetto è presto per dirlo.

    Una risposta, probabilmente definitiva, in tal senso potrebbe arrivare nel giro di qualche settimana.

    L'ESAME NAPOLI

    Dopo la trasferta in programma a Cagliari sabato prossimo, comunque da non sottovalutare, per la Juventus infatti inizia il mese degli esami.

    I bianconeri hanno conquistato dieci punti su dodici contro Pisa, Lecce, Sassuolo e Cremonese. E soprattutto hanno mostrato un livello di gioco sempre più alto.

    Le squadre affrontate nelle ultime settimane, però, sulla carta sono nettamente inferiori alla Juventus che adesso deve misurare la sua crescita anche contro le big.

    Domenica 25 gennaio allo 'Stadium' arriva il Napoli dell'ex Conte. Peraltro l'unica squadra ad essere finora riuscita a battere la Juventus di Spalletti nella gara d'andata.

    Chiaro che un'eventuale vittoria contro i campioni d'Italia in carica rilancerebbe pesantemente le quotazioni bianconere in vetta alla classifica, mentre una sconfitta archivierebbe di fatto ogni sogno tricolore.

  • LAZIO, INTER, COMO E ROMA NEL GIRO DI VENTI GIORNI

    Quello che attende la Juventus nelle prossime settimane sarà un vero ciclo di ferro.

    Dopo la sfida casalinga contro il Napoli, e la successiva trasferta di Parma, la squadra di Spalletti giocherà quattro scontri diretti consecutivi.

    Nella seconda metà di febbraio infatti la Juventus affronterà nell'ordine: Lazio in casa, Inter fuori e Como in casa. 

    Mentre marzo inizierà con un'altra delicatissima trasferta ovvero quella in programma all'Olimpico contro la Roma di Gasperini.

    A quel punto, probabilmente, arriverà anche una risposta definitiva sulle reali ambizioni stagionali di questa Juventus: lotta Scudetto o zona Champions?

    IN MEZZO ANCHE CHAMPIONS E COPPA ITALIA

    Nelle ultime settimane, inoltre, la Juventus ha potuto concentrarsi solo sul campionato. Mentre a breve tornerà anche la Champions League dove i bianconeri devono ancora conquistarsi almeno l'accesso ai playoff.

    In tal senso una sfida decisiva per il destino europeo si giocherà il 21 gennaio allo 'Stadium' contro il Benfica del 'nemico' José Mourinho, che farà di tutto per tirare l'ennesimo brutto scherzo.

    Il tutto ad appena quattro giorni da Juventus-Napoli, ovvero la partita attesa da molti per capire dove possa arrivare davvero la squadra di Spalletti.

    Subito dopo i bianconeri chiuderanno la fase campionato di Champions League contro il Monaco. E la settimana successiva si giocherà anche la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia in casa della lanciatissima Atalanta di Palladino.

    La sensazione, insomma, è che l'ultima parola sulla stagione della Juventus sia ormai imminente. 

