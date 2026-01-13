La Juventus può puntare allo Scudetto? Arriva il mese degli esami: dal Napoli a Roma, le cinque sfide verità per i bianconeri

Luciano Spalletti al termine di Juventus-Cremonese ha frenato gli entusiasmo sottolineando come, a suo dire, i bianconeri non siano ancora al livello delle prime.

"A che distanza siamo da Inter e Napoli? L'ho guardata bene la partita, sono due squadre che mi piacciono, hanno fatto vedere un calcio di livello top. Partita bellissima, a viso aperto, con carattere, con personalità e con idee. Due allenatori che fanno bene il loro lavoro.Noi dobbiamo crescere per essere a quel livello lì, servono step e vanno fatti velocemente" ha ammesso Spalletti a 'Sky Sport'.

Poi però il tecnico della Juventus ha chiosato: "Vedo grande disponibilità e impegno, c'è la possibilità di andare ancora a raccattare qualcosa".

La sua squadra, insomma, non è al livello di Inter e Napoli ma secondo Spalletti può arrivarci. O almeno avvicinarsi ulteriormente. Se basterà per rientrare nella lotta Scudetto è presto per dirlo.

Una risposta, probabilmente definitiva, in tal senso potrebbe arrivare nel giro di qualche settimana.