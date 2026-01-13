La Juventus può puntare allo Scudetto? Arriva il mese degli esami: dal Napoli a Roma, le cinque sfide verità per i bianconeri

Senza il passo falso casalingo contro il Lecce, frutto soprattutto di qualche clamoroso errore dei singoli, la Juventus oggi si ritroverebbe seconda in classifica a -2 dall'Inter.
Certo i bianconeri hanno ancora una partita in più rispetto ai nerazzurri, ma anche a Milan e Napoli, che devono recuperare la gara rinviata causa Supercoppa Italiana a dicembre.
Alla fine di questa settimana avremo finalmente una classifica senza asterischi che, nel peggiore dei casi per la Juventus, vedrà i bianconeri quarti a -7 dalla vetta.
Una distanza importante ma non impossibile da colmare con un girone di fatto ancora tutto da giocare. Specie per una squadra, ovvero quella di Spalletti, che appare in crescita sotto ogni aspetto.
Ma la Juventus può davvero puntare ancora allo Scudetto?