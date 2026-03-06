Goal.com
FBL-ITA-SERIE A-JUVENTUS-LECCEAFP
Nino Caracciolo

La Juventus paga a caro prezzo il flop Openda: pochi goal e peso sul bilancio

L’oneroso investimento estivo della Juventus non ha ripagato: Openda si è rivelato un flop in campo e il impatto a bilancio pesa tantissimo. Ma cosa non ha funzionato?

Tra Lois Openda e la Juventus la scintilla dell’amore non è mai scattata, eppure il club bianconero – visti gli elevati costi per acquistarlo – ha creduto tantissimo nel matrimonio con l’attaccante belga.

Questione di feeling, di ruolo, di ambientamento. Un mix di fattori che ha portato l’ex Lipsia a essere ben presto etichettato come “flop”. I numeri d’altronde sono troppo netti per lasciare spazio a interpretazioni.

Ma cosa non ha funzionato tra Openda e la Juventus? Quanto pesa a bilancio la sua presenza in rosa?

  • INVESTIMENTO DA TOP

    Openda è arrivato a Torino la scorsa estate, con la Juventus che lo ha acquistato in prestito con obbligo di riscatto (che scatterà in estate) a 43.9 milioni di euro, a cui vanno aggiunti i 7.4 milioni di euro lordi di ingaggio. Totale tra cartellino e ingaggio lordo: ben 51.3 milioni di euro.

  • OGNI GOAL COSTA PIÙ DI 25 MILIONI

    Se l’investimento effettuato dalla Juventus è di quelli che si riservano ai profili top, lo stesso non si può dire del rendimento del belga. Openda fino a oggi ha giocato poco e segnato appena due goal, uno in Champions e uno in campionato. Numeri alla mano, ogni rete di Openda è costata alla Juventus 25.65 milioni di euro. Un dato che evidenzia al meglio la disparità tra investimento e rendimento.

  • ENIGMA RUOLO

    Openda sta trovando tante, troppe difficoltà in Italia. Il belga non è mai riuscito a integrarsi al meglio negli schemi prima di Tudor e poi di Spalletti. Le sue caratteristiche faticano a integrarsi nel disegno tattico bianconero: il ruolo “ibrido” di Openda, che non è una vera e propria prima punta ma nemmeno un esterno d’attacco, di sicuro non aiuta.

  • POCO FEELING E SCARSO RENDIMENTO

    Ma lo scarso rendimento di Openda non può essere imputabile solo al ruolo. Il belga non è mai riuscito a integrarsi nell’ambiente bianconero e le prestazioni – spesso ben al di sotto della sufficienza – ne sono la conseguenza. Un “flop” che la Juventus sta pagando a caro prezzo. In campo e non solo.

