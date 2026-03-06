La Juventus paga a caro prezzo il flop Openda: pochi goal e peso sul bilancio

Tra Lois Openda e la Juventus la scintilla dell’amore non è mai scattata, eppure il club bianconero – visti gli elevati costi per acquistarlo – ha creduto tantissimo nel matrimonio con l’attaccante belga.
Questione di feeling, di ruolo, di ambientamento. Un mix di fattori che ha portato l’ex Lipsia a essere ben presto etichettato come “flop”. I numeri d’altronde sono troppo netti per lasciare spazio a interpretazioni.
Ma cosa non ha funzionato tra Openda e la Juventus? Quanto pesa a bilancio la sua presenza in rosa?