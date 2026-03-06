La Juventus paga a caro prezzo il flop Openda: pochi goal e peso sul bilancio

Se l’investimento effettuato dalla Juventus è di quelli che si riservano ai profili top, lo stesso non si può dire del rendimento del belga. Openda fino a oggi ha giocato poco e segnato appena due goal, uno in Champions e uno in campionato. Numeri alla mano, ogni rete di Openda è costata alla Juventus 25.65 milioni di euro. Un dato che evidenzia al meglio la disparità tra investimento e rendimento.