Yildiz Juventus
Lelio Donato

La Juventus lavora al rinnovo di Yildiz: il nodo non è solo economico, c'è un'altra richiesta per firmare

Kenan Yildiz è l'uomo intorno al quale costruire una Juventus vincente ma per trattenerlo non basterà solo alzare notevolmente il suo ingaggio. Servono anche precise garanzie sul futuro.

Ormai è chiaro, non c'è Juventus senza Kenan Yildiz. 


Il numero 10 è 'la fucilata nella notte', per dirla alla Spalletti. O più semplicemente il giocatore in grado di accendere la luce in ogni momento.

Uno di quelli a cui una squadra che deve tornare a vincere non può e non deve rinunciare per nessun motivo. Già, vincere. Ovvero il desiderio della Juventus ma anche di Kenan Yildiz.

Ecco perché il turco, secondo quanto riporta 'La Gazzetta dello Sport', sarebbe pronto a fare una precisa richiesta al club nella trattativa in corso sul rinnovo del contratto.

  • LA RICHIESTA DI YILDIZ PER IL RINNOVO

    La bacheca persona di Kenan Yildiz ad oggi è ferma alla Coppa Italia vinta nella stagione 2023/24.

    Allora sulla panchina della Juventus c'era ancora Massimiliano Allegri e il turco si era appena affacciato in Prima squadra.

    Nonostante questo Yildiz ha lasciato la sua firma con due goal nei primi due turni della competizione contro Salernitana e Frosinone, mentre in finale contro l'Atalanta era subentrato solo nel finale.

    Ora però il turco vuole di più e per questo sarebbe pronto a chiedere precise garanzie sul futuro. Yildiz insomma prima di firmare il rinnovo vuole capire il progetto tecnico della Juventus.

    L'obiettivo è vincere qualcosa di importante con la maglia bianconera nel più breve tempo possibile.

  Yildiz Juventus

    UN INGAGGIO DA TOP

    Ovviamente nella trattativa per il rinnovo balla anche un importante adeguamento dell'ingaggio.

    Yildiz oggi è uno dei giocatori meno pagati dell'intera rosa bianconera, dato che guadagna appena 1,7 milioni di euro a stagione.

    Una cifra concordata appena un anno fa al momento del rinnovo fino al 2028, ma già ampiamente fuori mercato e mette a rischio la sua permanenza alla Juventus.

    Il turco ora vorrebbe riconosciuto il suo nuovo status all'interno della squadra anche sotto il profilo economico e chiede più del triplo, ovvero un ingaggio vicino a quello di Jonathan David che guadagna 6 milioni netti a stagione.

    La Juventus, al momento, non si è spinta oltre i 4-5 milioni con bonus. Ma la trattativa tra le parti prosegue e le sensazioni restano positive. 

  • IL RENDIMENTO DI YILDIZ

    Come dicevamo sopra, d'altronde, la crescita di Kenan Yildiz è sotto gli occhi di tutti e impone un sacrificio per evitare sgradevoli sorprese.

    Il numero 10 sta letteralmente trascinando la Juventus nella risalita in classifica. I numeri del talento bianconero dicono tanto, ma forse in questo caso non spiegano totalmente quanto sia decisivo il suo apporto alla causa.

    Yildiz comunque, quando non siamo ancora arrivati a metà stagione, ha già messo a referto sei goal e sei assist tra Serie A e Champions League.

    Ma anche quando non segna o non serve il passaggio decisivo al compagno, il turco è comunque sempre l'uomo che accende la miccia. L'ultimo esempio proprio contro la Roma quando dal suo piede è partita l'azione dell'1-0 e nel finale ha sfiorato il 3-1 colpendo un palo.

    Per fare un paragone nella scorsa stagione Yildiz aveva chiuso con dodici goal e nove assist in 52 presenze complessive. Numeri che sembrano destinati ad essere ampiamente superati nei prossimi mesi.

  • IL PERICOLO PREMIER LEAGUE

    Ma dove potrebbe finire Kenan Yildiz se non dovesse rinnovare con la Juventus?

    In realtà un pericolo imminente di perdere il numero 10 non c'è, dato che come detto il turco ha firmato il rinnovo fino al 2028 solo pochi mesi fa.

    Di certo però di fronte ad un'offerta di ingaggio molto superiore da parte di un altro club, Yildiz potrebbe essere tentato. Specie se lo stesso club gli offrisse la concreta opportunità di competere subito ad altissimi livelli.

    In tal senso sul turco va registrato un forte interesse dalla Premier League dove sono sempre attenti alla crescita dei giovani talenti in giro per l'Europa. 

    Il Chelsea, ma non solo, è insomma pronto ad approfittare di un eventuale stallo nella trattativa tra Yildiz e la Juventus. Ecco perché il rinnovo del numero 10 è una delle priorità bianconere entro la prossima estate.

