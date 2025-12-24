La Juventus lavora al rinnovo di Yildiz: il nodo non è solo economico, c'è un'altra richiesta per firmare

Come dicevamo sopra, d'altronde, la crescita di Kenan Yildiz è sotto gli occhi di tutti e impone un sacrificio per evitare sgradevoli sorprese.

Il numero 10 sta letteralmente trascinando la Juventus nella risalita in classifica. I numeri del talento bianconero dicono tanto, ma forse in questo caso non spiegano totalmente quanto sia decisivo il suo apporto alla causa.

Yildiz comunque, quando non siamo ancora arrivati a metà stagione, ha già messo a referto sei goal e sei assist tra Serie A e Champions League.

Ma anche quando non segna o non serve il passaggio decisivo al compagno, il turco è comunque sempre l'uomo che accende la miccia. L'ultimo esempio proprio contro la Roma quando dal suo piede è partita l'azione dell'1-0 e nel finale ha sfiorato il 3-1 colpendo un palo.

Per fare un paragone nella scorsa stagione Yildiz aveva chiuso con dodici goal e nove assist in 52 presenze complessive. Numeri che sembrano destinati ad essere ampiamente superati nei prossimi mesi.