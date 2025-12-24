La Juventus lavora al rinnovo di Yildiz: il nodo non è solo economico, c'è un'altra richiesta per firmare

Ormai è chiaro, non c'è Juventus senza Kenan Yildiz.
Il numero 10 è 'la fucilata nella notte', per dirla alla Spalletti. O più semplicemente il giocatore in grado di accendere la luce in ogni momento.
Uno di quelli a cui una squadra che deve tornare a vincere non può e non deve rinunciare per nessun motivo. Già, vincere. Ovvero il desiderio della Juventus ma anche di Kenan Yildiz.
Ecco perché il turco, secondo quanto riporta 'La Gazzetta dello Sport', sarebbe pronto a fare una precisa richiesta al club nella trattativa in corso sul rinnovo del contratto.