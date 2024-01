La Juventus, l'Atletico Madrid, gli Europei: Kean in un limbo, tra attesa e un futuro indefinito

Fuori causa per infortunio, e scivolato a quinta scelta di Allegri, Moise Kean non sa ancora se si trasferirà in Spagna. E anche Spalletti osserva.

26 gennaio 2024. E Moise Kean è ancora un giocatore della Juventus. Senza che il suo destino, quando alla conclusione del calciomercato invernale manca meno di una settimana, abbia tratti davvero definiti. Kean avrebbe dovuto trasferirsi una settimana fa all'Atletico Madrid. Ovvero la squadra che più delle altre - più del Monza, più di chiunque - si è avvicinata alla Juve. Senza che i due club si siano ancora stretti la mano: si sono sfiorati, appena. Un bel dilemma. Per tutte le parti coinvolte, ma soprattutto per Kean, costretto a rimanere in un limbo difficile da decifrare. L'articolo prosegue qui sotto