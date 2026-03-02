La Juventus incontra gli agenti di Vlahovic: c'è apertura sul rinnovo del contratto

La Juventus lavora su più fronti in questa fase finale di stagione: in campo i bianconeri puntano alla qualificazione per la prossima Champions League, mentre fuori dal campo proseguono i discorsi su mercato e rinnovi.
Dopo il rinnovo di Kenan Yildiz e quello a seguire di Weston McKennie, i bianconeri hanno avviato colloqui anche con altri giocatori, tra cui Dusan Vlahovic.
Come riportato da Sky Sport, la società piemontese ha incontrato gli agenti del giocatore serbo, ricevendo segnali positivi.