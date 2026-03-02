Goal.com
Dusan Vlahovic JuventusGetty Images
Michael Baldoin

La Juventus incontra gli agenti di Vlahovic: c'è apertura sul rinnovo del contratto

I bianconeri proseguono il lavoro sui rinnovi di contratto e, dopo quelli di Yildiz e McKennie, hanno avviato i primi colloqui anche con Vlahovic, il cui contratto scade a giugno.

La Juventus lavora su più fronti in questa fase finale di stagione: in campo i bianconeri puntano alla qualificazione per la prossima Champions League, mentre fuori dal campo proseguono i discorsi su mercato e rinnovi.

Dopo il rinnovo di Kenan Yildiz e quello a seguire di Weston McKennie, i bianconeri hanno avviato colloqui anche con altri giocatori, tra cui Dusan Vlahovic.

Come riportato da Sky Sport, la società piemontese ha incontrato gli agenti del giocatore serbo, ricevendo segnali positivi.

  • IL CONTRATTO DI VLAHOVIC: INGAGGIO E SCADENZA

    Nella stagione 2025/26 Vlahovic è il giocatore di Serie A con l’ingaggio più elevato.

    L’attaccante serbo della Juventus percepisce un compenso netto di 12 milioni di euro a stagione.

    La scadenza del suo contratto, però, è fissata al 30 giugno prossimo: dovrà quindi decidere se rinnovare con i bianconeri o intraprendere una nuova esperienza altrove a parametro zero.

  • INCONTRO TRA LA JUVENTUS E GLI AGENTI DI VLAHOVIC: C'È L'APERTURA

    I primi approcci per il rinnovo del contratto sono già avvenuti: come riportato da Sky Sport, le parti hanno avviato i primi dialoghi.

    Non c’è ancora alcuna offerta ufficiale né cifre stabilite, ma lo scambio di battute ha evidenziato un comune denominatore: la volontà di entrambe le parti, alle giuste condizioni, di proseguire insieme.

    Rispetto a qualche settimana fa, quando il futuro del giocatore appariva incerto, si sono finalmente mossi i primi passi concreti.

  • COSA SERVE PERCHÉ IL RINNOVO VADA A BUON FINE

    Se entrambe le parti hanno manifestato la volontà di proseguire insieme, cosa manca allora?

    Tutto dipende dalle questioni economiche.

    La Juventus vuole rinnovare Vlahovic, ma a cifre significativamente inferiori rispetto all’attuale ingaggio da 12 milioni del giocatore.

    Allo stesso tempo, il serbo vuole valutare la proposta economica dei bianconeri: se verrà soddisfatto dal punto di vista finanziario, firmerà il rinnovo.

  • L'IMPORTANZA DEL FINALE DI STAGIONE

    Sia per la Juventus che per Vlahovic, le settimane che separano dal termine della stagione sono particolarmente decisive.

    I bianconeri devono rientrare tra le prime quattro per assicurarsi l’accesso alla prossima Champions League e, per farlo, avranno bisogno anche del numero 9, rimasto ai box per diversi mesi a causa di una lesione muscolare.

    L’accesso alla massima competizione europea è fondamentale anche sul piano economico e potrebbe influire significativamente sulla buona riuscita del rinnovo del contratto.

