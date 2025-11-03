Pubblicità
Dusan Vlahovic Juventus Udinese 29102025Getty Images
GOAL

La Juventus in Champions League: come vedere Juventus-Sporting in streaming su NOW, come abbonarsi e quanto costa

I bianconeri sfidano i portoghesi alla ricerca di punti pesanti per il cammino in Champions: tutte le informazioni utili per guardare la partita su NOW.

Archiviato l’esordio in campionato sulla panchina bianconera, Luciano Spalletti è chiamato a guidare la Juventus in Champions League, alla ricerca della prima vittoria in questa edizione. Insomma: punti pesanti in palio quelli contro lo Sporting.

Nelle precedenti partite, i bianconeri hanno pareggiato contro Borussia Dortmund e Villarreal e perso, nonostante un’ottima prova, contro il Real Madrid, ma adesso è arrivato il momento di conquistare i punti che, poi, nella League Phase fanno la differenza, prima di affrontare una seconda parte di calendario, contro Bodo/Glimt, Pafos, Benfica e Monaco, che nasconde delle insidie.

Ma dove vedere Juventus-Sporting? Ovviamente su NOW: ma come abbonarsi e quanto costa? In questa pagina tutte le informazioni utili.

  • JUVENTUS-SPORTING: ORARIO E QUANDO SI GIOCA

    La partita tra Juventus e Sporting è in programma martedì 4 novembre alle ore 21:00 e si disputerà all’Allianz Stadium di Torino.

  • COME VEDERE JUVENTUS-SPORTING IN STREAMING SU NOW

    Come detto, Juventus-Sporting sarà visibile in esclusiva streaming su NOW, perché su NOW sono visibili 185 delle 203 partite a stagione di Champions League per il triennio 2024/27. Ma non solo.

    Anche tutta l’Europa League e tutta la Conference League, in esclusiva fino al 2026/27, saranno visibili su NOW grazie anche a Diretta Gol, e l’offerta di NOW comprende anche tre partite a giornata della Serie A ENILIVE 2025/26 (114 in tutta la stagione), tutta la Serie C Sky Wifi fino al 2027/28, tutta la Premier League il meglio della Bundesliga e della Ligue 1.

    Ma come vedere Juventus-Sporting su NOW? Acquistando il PASS SPORT di NOW, l’abbonamento che consente l’accesso a tutti i contenuti legati allo sport, live e on demand, dei canali di Sky Sport.

  • DOVE SI VEDE NOW E QUANTO COSTA

    NOW è disponibile in streaming: è possibile guardare gli eventi su NOW scaricando l’app su una moderna TV o sui dispositivi mobili come tablet o smartphone. Ci si può abbonare al Pass Sport di NOW al costo di 19,99 euro al mese valido per i primi 12 mesi, con vincolo di permanenza per tale periodo, poi dal 13° mese il Pass si rinnova automaticamente di mese in mese, secondo le condizioni e al prezzo in vigore a tale data, attualmente pari a 29,99 euro al mese, salvo disattivazione del Pass almeno 24 ore prima della fine del periodo di visione. In alternativa è possibile perfezionare un abbonamento da 29,99 euro al mese con rinnovo automatico di mese in mese, ma con possibilità di disattivazione in qualsiasi momento. Con il Pass Sport di NOW, poi, potrai anche seguire la UEFA Champions League con 185 partite su 203 in esclusiva streaming per il triennio 2024-2027, tutta la UEFA Europa League e la UEFA Conference League in esclusiva streaming anche grazie a Diretta Gol, tutta la Premier League e il meglio della Bundesliga in esclusiva streaming e il meglio della Ligue 1. E, ovviamente, c’è di più, perché con NOW segui in esclusiva streaming tutte le emozioni della F1 e della MotoGP. Puoi trovare anche il grande tennis con Wimbledon, in esclusiva fino al 2030, lo US Open fino al 2027 e i tornei dell’ATP Tour e del WTA, incluse le Nitto ATP Finals e le WTA Finals, fino al 2028. Oltre al grande basket con NBA, EuroLeague e BKT EuroCup in esclusiva streaming, la Serie A - LBA, la pallavolo, il rugby, il golf, l’atletica e tanti altri sport. Per seguire tutto questo occorre attivare il Pass Sport di NOW.

