La Juventus ha alzato la qualità a centrocampo, Locatelli e Thuram rinati con Spalletti: "Ora siamo tutti messi bene"

La Juventus, insomma, ha trovato il suo tesoro in casa senza rivolgersi al mercato. Locatelli e Thuram in mezzo al campo si completano a vicenda nello scacchiere di Spalletti.

Già perché i meriti dell'allenatore di Certaldo anche in questo caso sono evidenti. E il capitano dopo Juventus-Napoli non lo ha certo nascosto.

"A parte questo, sono molto felice per quello che stiamo creando con il mister. Siamo tutti messi bene in posizione, senza fare paragoni con il passato. Tutti stiamo crescendo molto ed è molto importante per il nostro futuro" ha dichiarato Locatelli a DAZN.

Riguardo alle critiche ricevute invece il capitano ha sottolineato: "Di me si è parlato tantissimo. Io sono sempre stato lì a giocare e lavorare. Squadra e società hanno sempre creduto in me e me l'hanno fatto sentire. Io sto bene, credo di aver fatto un bell'assist. I miei compagni mi prendono in giro perchè faccio sempre colpi di tacco. Bisogna continuare così".

Felicissimo per vittoria e prestazione personale anche Thuram, sotto gli occhi di papà Lilian e del fratello Marcus: "Sto bene fisicamente, sto bene con la squadra, penso che quando la squadra gioca così bene aiuta anche me ad essere a questo livello. Una vittoria di gruppo, siamo contenti di giocare insieme. Marcus è la prima volta che viene qua a vedermi giocare, ero molto contento che è venuto, solo questo".