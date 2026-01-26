La Juventus ha alzato la qualità a centrocampo, Locatelli e Thuram rinati con Spalletti: "Ora siamo tutti messi bene"

Fino a poche settimane fa la priorità della Juventus sul mercato sembrava chiara: un centrocampista, forse due, di altissimo livello.
Manuel Locatelli, d'altronde, in bianconero non era quasi mai riuscito a ripetere le ottime cose fatte vedere negli anni al Sassuolo. E anche la crescita di Khephren Thuram si era improvvisamente e pericolosamente arrestata.
Con l'arrivo in panchina di Luciano Spalletti, peraltro, qualcuno pensava che il il capitano potesse addirittura finire ai margini dato il rapporto non certo idilliaco tra i due ai tempi della Nazionale.
Il campo invece ha detto esattamente il contrario. Locatelli, oggi, è il faro della Juventus. L'uomo al quale Spalletti ha affidato le chiavi del gioco con ottimi risultati. E il suo fidato scudiero è proprio Thuram, che nelle ultime uscite è tornato su livelli di rendimento che non si vedevano da mesi.