La Juventus di Spalletti si gioca presente e futuro in una settimana: Como, Galatasaray e Roma per capire da dove bisogna ripartire

Di certo se non dovesse vincere le prossime due partite di campionato, la corsa Champions della Juventus si complicherebbe e non di poco.

Considerato che Inter e Milan sono ormai quasi certe di qualificarsi, infatti, i bianconeri devono tenere nel mirino Napoli e soprattutto Roma.

Il rischio per la Juventus però è quello di ritrovarsi la sera di domenica 1 marzo a -4 dai giallorossi e magari con Como e Atalanta sempre più vicine.

Certo poi sulla carta la squadra di Spalletti avrà un calendario leggermente più agevole affrontando nell'ordine Pisa, Udinese, Sassuolo e Genoa nelle successive quattro giornate.

E nel caso in cui fosse eliminata dalla Champions già ai playoff avrà tutta la settimana per preparare le partite di campionato.