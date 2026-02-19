Goal.com
FBL-EUR-C1-GALATASARAY-JUVENTUSAFP
Lelio Donato

La Juventus di Spalletti si gioca presente e futuro in una settimana: Como, Galatasaray e Roma per capire da dove bisogna ripartire

I bianconeri, che non vincono da quattro partite, si giocano gran parte della stagione in soli otto giorni tra Como, ritorno col Galatasaray e trasferta di Roma. E senza quarto posto anche il futuro diventerebbe più difficile.

La settimana decisiva. Un'espressione molto usata e abusata nel mondo del calcio, ma assolutamente realistica per la Juventus di Luciano Spalletti.

Il pesante k.o arrivato nell'andata dei playoff di Champions League a Istanbul, d'altronde, segue l'eliminazione nei quarti di Coppa Italia e due partite senza vittoria in campionato.

I bianconeri sono così scivolati di nuovo fuori dalla zona Champions League. Seppure subito sotto la Roma e solo quattro punti dietro al Napoli.

Di certo però se la Juventus dovesse sbagliare di nuovo contro il Como la situazione si complicherebbe ulteriormente. 

Anche perché pochi giorni dopo tornerà in campo contro il Galatasaray nel ritorno di Champions e domenica 1 marzo giocherà una sorta di spareggio Champions all'Olimpico contro la Roma.

  • IN EMERGENZA CONTRO IL COMO

    La Juventus che scenderà in campo sabato pomeriggio contro il Como peraltro sarà probabilmente in emergenza.

    Oltre allo squalificato Kalulu, difficilmente sarà della partita Gleison Bremer che si è fermato a Istanbul. Gli esami hanno escluso lesioni ma non verranno corsi rischi in vista dei prossimi impegni.

    Resta in dubbio anche Jonathan David che ha saltato la trasferta in Turchia per un fastidio all'inguine e fino a giovedì 19 febbraio si è allenato a parte.

    Spalletti intanto sta meditando un cambio di modulo col ritorno della difesa a tre e l'arretramento di Koopmeiners come braccetto sinistro per garantire maggiore copertura.

  • Noa Lang Galatasaray JuventusGetty Images

    IMPRESA IMPOSSIBILE IN CHAMPIONS?

    Quattro giorni dopo Juventus-Como, lo 'Stadium' sarà il teatro del ritorno contro il Galatasaray.

    Dopo il pesantissimo 5-2 subito all'andata, ovviamente, le speranze di qualificazione agli ottavi di finale per i bianconeri sono bassissime.

    Spalletti in ogni caso sembra volersela giocare e dovrebbe schierare la formazione migliore col probabile rientro di Bremer e David.

    Di sicuro non ci saranno gli squalificati Cambiaso e Cabal, dunque sulla sinistra potrebbe rivedersi Kostic.

  • SPAREGGIO CONTRO LA ROMA

    La gara forse più importante per la Juventus si giocherà però domenica 1 marzo all'Olimpico.

    I bianconeri infatti affronteranno la Roma, ovvero la squadra con cui ormai da settimane lottano punto a punto per ottenere il quarto posto e qualificarsi alla prossima Champions League.

    La formazione di Gasperini domenica 22 febbraio giocherà in casa contro la Cremonese. Sulla carta un turno favorevole e meno impegnativo rispetto a quello della Juventus, di cui peraltro la Roma conoscerà già il risultato.

    Gli uomini di Spalletti inoltre in settimana disperderanno ulteriori energie fisiche e mentali cercando l'impresa nel ritorno di Champions League contro il Galatasaray mentre i giallorossi si sono qualificati direttamente agli ottavi di Europa League.

  • QUARTO POSTO A RISCHIO

    Di certo se non dovesse vincere le prossime due partite di campionato, la corsa Champions della Juventus si complicherebbe e non di poco.

    Considerato che Inter e Milan sono ormai quasi certe di qualificarsi, infatti, i bianconeri devono tenere nel mirino Napoli e soprattutto Roma.

    Il rischio per la Juventus però è quello di ritrovarsi la sera di domenica 1 marzo a -4 dai giallorossi e magari con Como e Atalanta sempre più vicine.

    Certo poi sulla carta la squadra di Spalletti avrà un calendario leggermente più agevole affrontando nell'ordine Pisa, Udinese, Sassuolo e Genoa nelle successive quattro giornate.

    E nel caso in cui fosse eliminata dalla Champions già ai playoff avrà tutta la settimana per preparare le partite di campionato.

  • TUTTI SOTTO ESAME

    Nelle prossime settimane intanto tutti alla Juventus saranno di nuovo sotto esame.

    Il rinnovo di Luciano Spalletti, al momento, non sembra in discussione. La proprietà apprezza lo stile di gioco del tecnico ma servono anche i risultati.

    La mancata qualificazione alla prossima Champions League costerebbe parecchi milioni di euro e costringerebbe la società ad un mercato ancora più low cost rispetto alle ultime sessioni.

    Poi c'è da valutare la posizione di vari giocatori della rosa attuale, che non si stanno dimostrando all'altezza del livello richiesto a chi veste la maglia della Juventus.

    L'ipotesi di un'ennesima rivoluzione estiva, insomma, non è da escludere. Tutto in una settimana appunto. O quasi.

