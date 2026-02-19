La Juventus di Spalletti si gioca presente e futuro in una settimana: Como, Galatasaray e Roma per capire da dove bisogna ripartire

La settimana decisiva. Un'espressione molto usata e abusata nel mondo del calcio, ma assolutamente realistica per la Juventus di Luciano Spalletti.
Il pesante k.o arrivato nell'andata dei playoff di Champions League a Istanbul, d'altronde, segue l'eliminazione nei quarti di Coppa Italia e due partite senza vittoria in campionato.
I bianconeri sono così scivolati di nuovo fuori dalla zona Champions League. Seppure subito sotto la Roma e solo quattro punti dietro al Napoli.
Di certo però se la Juventus dovesse sbagliare di nuovo contro il Como la situazione si complicherebbe ulteriormente.
Anche perché pochi giorni dopo tornerà in campo contro il Galatasaray nel ritorno di Champions e domenica 1 marzo giocherà una sorta di spareggio Champions all'Olimpico contro la Roma.